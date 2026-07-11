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Justin Bieber va cânta la finala Campionatului Mondial 2026. Printre artiști se mai numără și Madonna

Justin Bieber se alătură celorlalți artiști pe scenă la finala Campionatului Mondial 2026. Vestea a fost deja confirmată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Iulie 2026, 14:39 | Actualizat Sambata, 11 Iulie 2026, 14:54
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Justin Bieber va cânta la finala Campionatului Mondial 2026. Printre artiști se mai numără și Madonna | GettyImages
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Va fi spectacolul de la pauză care va intra în istorie. Justin Bieber va susține show-ul de la pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026.

Justin Bieber va cânta la finala Campionatului Mondial 2026

Artistul canadian va urca pe scenă alături de o serie impresionantă de capete de afiș: Madonna, Shakira și BTS. Din distribuția evenimentului mai fac parte Burna Boy, directorul muzical al Filarmonicii din Los Angeles, Gustavo Dudamel, precum și celebrul PS22 Chorus din Staten Island, devenit viral datorită interpretărilor pieselor semnate de Björk și Kate Bush.

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Spectacolul a fost conceput de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, iar formația va urca, la rândul ei, pe scenă. Din program vor face parte chiar și The Muppets, arată acest site.

„Cupa Mondială FIFA este unul dintre puținele momente care reușesc cu adevărat să aducă întreaga lume împreună”, a declarat Burna Boy într-un comunicat de presă.

„Să reprezint Africa la primul spectacol de pauză din istoria finalei Cupei Mondiale FIFA este atât un privilegiu, cât și o responsabilitate pe care nu le tratez cu ușurință. Sunt onorat să fac parte dintr-un spectacol care nu doar celebrează fotbalul și cultura, ci contribuie și la crearea unor oportunități mai bune pentru copiii din întreaga lume prin educație.”

Burna Boy a urcat deja pe scena Cupei Mondiale la ceremonia de deschidere, alături de Shakira, interpretând împreună piesa „Dai Dai”, melodia oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026.

Ce se va întâmpla la finalul Campionatului Mondial 2026

Spectacolul, conceput de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, în cadrul rolului său de curator internațional al Global Citizen Festival, va avea o durată de aproximativ 11 minute.

„Când vine vorba despre ceea ce are nevoie lumea, nimic nu este mai important decât educația. Suntem mândri că Justin Bieber li se alătură Madonnei, Shakirei și trupei BTS în calitate de capete de afiș ale spectacolului de la pauza finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, în sprijinul FIFA Global Citizen Education Fund și al misiunii noastre de a extinde accesul copiilor din întreaga lume la educație de calitate și la oportunități de a practica fotbalul”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, într-un comunicat.

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Acesta a adăugat că Burna Boy, Gustavo Dudamel și corul PS22, alături de Coldplay, vor urca, de asemenea, pe scenă și vor avea un rol important în transmiterea unui mesaj puternic de unitate și speranță către miliarde de oameni din întreaga lume.

Infantino a continuat: „Pe măsură ce lumea se va reuni pentru cel mai important meci de fotbal din istorie, duminică, 19 iulie 2026, pe New York New Jersey Stadium, acest spectacol revoluționar, conceput de Chris Martin de la Coldplay, va celebra fotbalul, muzica și valorile care ne unesc, lăsând o moștenire care va dăinui dincolo de fluierul final.”

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