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Mulți îl cunosc pe Haaland, dar puțini știu cum arată sora acestuia. Ce meserie are Gabrielle

Cel mai mare dintre cei trei frați, Astor Braut Haaland, a ales un drum complet diferit în carieră. În timp ce Erling Haaland continuă să domine titlurile din timpul Cupei Mondiale FIFA 2026, un alt membru al familiei Haaland a devenit, pe neașteptate, o senzație virală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Iulie 2026, 13:42 | Actualizat Sambata, 11 Iulie 2026, 13:45
Mulți îl cunosc pe Haaland, dar puțini știu cum arată sora acestuia. Ce meserie are Gabrielle | Profimedia Images
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Fanii care au urmărit meciurile Norvegiei au observat că, după cea mai recentă victorie, atacantul s-a fotografiat alături de familie. Totuși, cea care a atras toate privirile a fost sora sa mai mică, Gabrielle Haaland.

Mulți îl cunosc pe Haaland, dar puțini știu cum arată sora acestuia

Utilizatorii rețelelor sociale nu au încetat să remarce asemănarea izbitoare dintre Gabrielle și atacantul lui Manchester City, mulți numind-o „varianta feminină” a lui Erling.

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Momentul viral a stârnit curiozitatea fanilor cu privire la persoanele apropiate unuia dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii. Deși Erling se află de ani buni în lumina reflectoarelor, majoritatea membrilor familiei sale au preferat să stea departe de atenția publică.

Spre deosebire de fratele ei celebru, Gabrielle Haaland a evitat viața de celebritate, chiar dacă apare ocazional în fotografii de familie distribuite pe rețelele sociale. Potrivit mai multor publicații, aceasta și-a construit o carieră în domeniul medical și a ales să se concentreze asupra profesiei sale, în loc să caute notorietatea, arată acest site.

Cu toate acestea, apariția sa în timpul parcursului Norvegiei la Cupa Mondială a atras imediat atenția fanilor, mii de persoane comentând cât de mult seamănă cu Erling. Cei doi frați au o relație apropiată, iar Gabrielle a fost văzută de mai multe ori în tribune, susținându-l la marile competiții.

Mama lui Erling Haaland a fost o sportivă de elită

Performanța sportivă face parte din ADN-ul familiei Haaland. Mama lui Erling, Gry Marita Braut, a fost una dintre cele mai bune sportive ale Norvegiei în anii '90, concurând în proba de heptatlon. Ea a câștigat titlul național și a evoluat la cel mai înalt nivel înainte de a-și întemeia o familie.

Originea sa sportivă a devenit o parte importantă a poveștii lui Erling. La Cupa Mondială din 2026, atacantul a ales să poarte pe tricoul echipei Norvegiei numele „Braut Haaland”, ca omagiu adus numelui de familie al mamei sale și moștenirii acesteia.

În trecut, Haaland a declarat în glumă că viteza și calitățile sale atletice se datorează în mare măsură mamei sale.

La 25 de ani, Erling Haaland este deja considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți ai planetei. După ce a evoluat la Bryne, Molde, Red Bull Salzburg și Borussia Dortmund, el a devenit un superstar mondial la Manchester City, unde a doborât numeroase recorduri de goluri.

La echipa națională, Haaland este golgheterul all-time al Norvegiei și încearcă să conducă reprezentativa către un parcurs memorabil la revenirea țării la Cupa Mondială. În afara terenului, atacantul preferă să își țină viața personală departe de ochii publicului.

Cel mai mare dintre cei trei frați, Astor Braut Haaland, a urmat un traseu complet diferit față de tatăl și fratele său. În loc să își construiască o carieră în fotbal, acesta s-a orientat către domeniul afacerilor și al finanțelor.

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Potrivit informațiilor apărute în presă, Astor a studiat finanțe la BI Norwegian Business School și a preferat să ducă o viață discretă, departe de atenția mediatică, în ciuda faptului că face parte din una dintre cele mai cunoscute familii din sportul norvegian.

Deși apare rar în public și acordă foarte puține interviuri, Astor a fost văzut de câteva ori susținându-l pe Erling la competițiile importante, alături de restul familiei.

Astăzi, după ce Gabrielle Haaland a devenit virală în timpul Cupei Mondiale, milioane de fani ai fotbalului au descoperit și restul familiei Haaland, demonstrând că, deși Erling este superstarul global, cei din spatele succesului său sunt la fel de interesanți pentru suporteri.

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