Ce mai face și cum arată Sanda Ladoși în prezent. Îndrăgita artistă radiază la 56 de ani

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 10:45 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 11:40
Ce mai face și cum arată Sanda Ladoși în prezent. Transformarea spectaculoasă a artistei în vârstă de 56 de ani | Captură Facebook

Sanda Ladoși făcea furori la finalul anilor ’90, având o carieră muzicală înfloritoare și primind numeroase premii la festivaluri de muzică. În 1988, frumoasa artistă câștiga premiul I la Festivalul Mamaia. La același festival, celebra cântăreață a mai câștigat premii și în 1994, 1995 și 1999.

În prezent, Sanda Ladoși se concentrează pe proiectele personale și viața de familie, ocupându-se îndeaproape de creșterea și educația celor doi copii ai săi, Ioana și Bogdan.

Ce mai face și cum arată Sanda Ladoși la 56 de ani

Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, Sanda Ladoși, continuă să surprindă și astăzi, chiar dacă nu mai este atât de prezentă în showbiz. Ajunsă la 56 de ani, artista demonstrează că timpul pare să fi stat în loc pentru ea, iar stilul de viață pe care îl adoptă o menține într-o formă fizică de invidiat.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare sunt de părerea că artista arată extrem de bine și pare neschimbată față de anii de glorie. Silueta sa este una suplă, iar aparițiile sunt mereu îngrijite și elegante.

Secretul nu stă în intervenții spectaculoase, ci în disciplină și echilibru. Deși programul său este încărcat, mai ales având doi copii adolescenți acasă, Sanda Ladoși încearcă să includă exercițiile fizice în rutina zilnică.

„Secretul meu este mersul la sală măcar de patru ori pe săptămână. Ar trebui să mă duc mai mult, dar nu prea am timp. Consider că este de bun simț să facem mișcare. Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu. Dar și o plimbare mică, o bicicletă, contează orice tip de mișcare, de la o vârstă. Am făcut o pauză și am simțit! Mă bucur, însă, că, de trei luni, merg constant la sală și iată că se văd rezultatele. Așa țin în echilibru organismul.

Îmi mai satisfac și anumite pofte culinare uneori, dar am momente când mă restricționez. Acum, de exemplu, am ținut post, dar de Crăciun intenționez să mănânc de toate. Nu fac totuși excese”, dezvăluia artista, anul trecut, potrivit romaniatv.net.

Cu ce se ocupă Sanda Ladoși

Deși nu mai apare zilnic la TV, Sanda Ladoși nu a renunțat la muzică. Artista continuă să urce pe scenă la evenimente speciale și concerte. De asemenea, potrivit postărilor de pe Facebook, artista a jucat și în piese de teatru.

Pe lângă cariera artistică, Sanda Ladoși pune un accent deosebit pe rolul de mamă. Cu doi copii adolescenți, artista recunoaște provocările pe care le aduce această etapă a vieții, dar consideră că prezența activă și susținerea constantă sunt esențiale. Totodată, artista are grijă să se relaxeze în vacanțe și să își satisfacă pofta de călătorit.

Spre deosebire de multe vedete din generația sa, Sanda Ladoși a ales să ducă o viață discretă, departe de controverse. Se concentrează pe proiecte personale, pe familie și pasiuni.

