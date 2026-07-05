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Maroc și Franţa, primele echipe calificate ȋn sferturile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 24-a zi lider de audienţă la Antena 1

Urmează meciuri de poveste, ȋn optimi, astăzi, pe 5 iulie 2026, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Iulie 2026, 09:44 | Actualizat Duminica, 05 Iulie 2026, 09:47
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Prima zi a optimilor Campionatului Mondial 2026, care s-a jucat ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a scris o nouă pagină ȋn istoria fotbalului. Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură primele dispute din optimile Cupei Mondiale, Canada – Maroc, rezultat 0-3 și Paraguay – Franţa, rezultat 0-1, dar și ultimele două meciuri din șaisprezecimi, Argentina – Capul – Verde, rezultat 3-2 după prelungiri și Columbia – Ghana, rezultat 1-0, pentru care datele de audienţă au venit astăzi, au fost prima opţiune de vizionare, făcând din cea de-a 24-a zi a campionatului mondial lider de audienţă. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Meciuri de poveste, ȋn optimi, astăzi, pe 5 iulie 2026, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY

Astăzi, competiţia care se vede exclusiv ȋn universul Antena aduce o nouă confruntare care se vede o dată la o generaţie: cea mai iubită echipă din toate timpurile, Brazilia, ȋntâlnește monstrul recordurilor – Haaland, de la 23.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY ȋn Brazilia – Norvegia, ȋn vreme ce de la 03.00, ȋncă o poveste de spus nepoţilor se scrie ȋn direct pe Azteca Stadium: după 40 de ani, Anglia revine aici, unde o așteaptă ţara-gazdă Mexic, pentru o revanșă cu destinul.

Ieri, prima confruntare a optimilor le-a adus faţă ȋn faţă pe Canada și Maroc. Partida disputată ȋn intervalul 22.00 – 22.04, rezultat 0-3, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 35.9% cotă de piață și 7.3 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 17.9% cota de piaţă și 3.6 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 28.8% cotă de piaţă și 8.1 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 12.3% cota de piaţă și 3.5 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 24.3% cotă de piaţă și 6.4 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 12.8% cota de piaţă și 3.3 puncte de rating. În minutul de aur, 22.02, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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Şi duelul de la miezul nopţii, Paraguay – Franţa, rezultat 0-1, difuzat ȋn intervalul 00.04 – 02.00, a condus detașat clasamentul audienţelor, cu 42.4% cotă de piață, urmat de Pro Tv cu 16.5% cota de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 36.8% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 12.7% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 33% cotă de piaţă, urmată tot de Pro TV cu 13.7% cota de piaţă
De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 26% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.3 puncte de rating și 27.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi ultimele două partide din șaisprezecimi, disputate ziua anterioară, Argentina – Capul Verde, rezultat 3-2, după prelungiri și Columbia - Ghana, rezultat 1-0, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 45.1% cotă de piaţă, respectiv 48.4% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează la nivelul tuturor categoriilor importante de public.
Aseară, Maroc a scris istorie și a bifat o performanţă unică, după ce s-a calificat în sferturile Mondialului, ȋn partida ȋmpotriva ţării-gazdă, Canada, rezultat 3-0. A devenit astfel prima echipă din Africa ce se califică în sferturile Campionatului Mondial în ediţii consecutive. Marocanii au ajuns în sferturi şi la turneul din 2022, unde au eliminat Portugalia. În semifinale, africanii au fost învinşi de Franţa, pierzând ulterior şi “finala mică” în faţa Croaţiei. Maroc este, de asemenea, doar a patra naţională africană care reuşeşte să ajungă în sferturile Campionatului Mondial, după Camerun, în 1990, Senegal, în 2022 şi Ghana, în 2010.

Un alt record inedit atins ȋn partida Canada – Maroc a fost legat de numărul de cartonașe galbene acordate ȋntr-o repriză, mai exact șase, lucru care nu se mai întâmplase la un meci din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial de la acel Brazilia – Ghana, din 2006. Totodată, în prima parte a acestei dispute au fost mai puține șuturi (5), decât cartonașe galbene (6), o premieră în istoria turneelor finale, din 1966 de când au început măsurătorile.

După acest rezultat, Marocul a devenit prima echipă națională calificată în sferturile de finală de la Campionatul Mondial. Africanii se vor duela ȋn sferturi cu francezii, după ce aceștia din urmă au ȋnvins tot ieri Paraguayul, oferind astfel o reeditare a semifinalei de la Campionatul Mondal din 2022.

Optimile au continuat ȋn direct după miezul nopţii, pe Antena 1 și AntenaPLAY, de data aceasta fără prea mari emoţii pentru francezi. Singurul gol al meciului a fost marcat de Kylian Mbappé, din penalty, în minutul 70 al întâlnirii, după o evoluţie mai curând ștearsă a echipei lui Didier Descahmps. Formația din America de Sud s-a apărat aproape tot meciul, dar Mbappé a reușit să marcheze din penalty și astfel l-a egalat pe Messi în fruntea clasamentului golgheterilor la această ediție de Campionat Mondial. Atacantul francez spune că naționala lui e capabilă să învingă orice adversară, indiferent de felul în care trebuie să abordeze jocul, iar după meci, antrenorul Deschamps s-a declarat mulțumit de victoria obținută, însă a evidențiat faptul că elevii săi au jucat în condiții dificile, în fața unui adversar agresiv.

Programul zilei a 25-a de la Campionatul Mondial | „Fierb” stadioanele ȋnaintea marilor mecilor din optimi

• Brazilia – Norvegia, ora 23:00 (MetLife Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY
• Mexic – Anglia, ora 03:00 (Mexico City Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

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