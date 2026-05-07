Mexicanii au lansat o tequila specială în cinstea Campionatului Mondial 2026. Despre ce este vorba

Se pare că în cinstea Campionatului Mondial de fotbal 2026, mexicanii au lansat și o tequila specială. Ce arată publicațiile internaționale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 09:19 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 09:26
Mai multe sticle de tequila | Profimedia Images
Centenario Tequila, un nume cu tradiție încă din 1857, lansează pentru prima dată în istoria sa o ediție specială inspirată de Campionatul Mondial FIFA 2026.

Noua băutură, numită Centenario Tri-Nation Fútbol Reposado, este un omagiu adus celor trei țări gazdă ale competiției: Mexic, Statele Unite ale Americii și Canada.

Ediția limitată este deja disponibilă pentru precomandă și va ajunge în magazine în luna mai, cu puțin timp înainte de startul turneului mondial programat pe 11 iunie 2026. Brandul, partener oficial al echipei naționale a Mexicului, a pregătit această tequila folosind metode tradiționale. Agava a fost gătită lent în cuptoare din zidărie, iar băutura a fost distilată de două ori în alambicuri din cupru.

Elementul special al acestei ediții este procesul de maturare. Tequila a fost păstrată timp de minimum două luni în butoaie din stejar provenite din fiecare dintre cele trei țări organizatoare. Potrivit producătorilor, fiecare tip de lemn oferă băuturii o personalitate distinctă, fără a pierde însă esența tradițională mexicană.

Rezultatul final combină arome de agavă coaptă, stejar dulce, note subtile de sirop de arțar și accente ușor ierboase. Mirosul este dominat de lemn și agavă prăjită, iar gustul se încheie cu un finish echilibrat și cald.

Cum arată sticla de tequila pentru Campionatul Mondial 2026

Și designul sticlei atrage atenția. Centenario Tri-Nation Fútbol Reposado vine într-o sticlă elegantă, neagră cu detalii aurii, inspirată de tricourile „de oro” purtate de naționala Mexicului. Pe una dintre laturi sunt imprimate stemele echipei mexicane de-a lungul timpului, iar pe cealaltă apare celebrul slogan „Vamos México”.

În centrul designului apare și simbolul vulturului, ales pentru a reprezenta forța și conexiunea culturală dintre cele trei națiuni gazdă.

Reprezentanții brandului spun că această ediție specială celebrează pasiunea pentru fotbal și diversitatea culturală adusă de Campionatul Mondial. Tequila este îmbuteliată la 40% alcool și va fi disponibilă într-un format de 700 ml, la un preț de aproximativ 38 de dolari.

