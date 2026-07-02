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Motivul pentru care Erling Haaland poartă un nume diferit pe tricou la Campionatul Mondial 2026

Erling Haaland poartă un nume diferit pe tricoul de la Campionatul Mondial 2026. Care este motivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 11:54 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 12:10
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Motivul pentru care Erling Haaland poartă un nume diferit pe tricou la Campionatul Mondial 2026 | GettyImages
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Erling Haaland a surprins fanii la debutul Norvegiei la Cupa Mondială. De ce a avut un alt nume pe tricou

Motivul pentru care Erling Haaland poartă un nume diferit pe tricou la Campionatul Mondial 2026

Erling Haaland a atras atenția nu doar prin evoluția sa de la debutul Norvegiei la Cupa Mondială, ci și printr-un detaliu pe care mulți suporteri l-au observat imediat. Atacantul lui Manchester City a intrat pe teren purtând un nume diferit pe tricou, iar schimbarea i-a făcut pe fani să se întrebe care este explicația.

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În locul obișnuitului „Haaland”, atacantul norvegian a ales să evolueze cu inscripția „Braut Haaland”. Decizia nu este întâmplătoare, ci reprezintă un gest de apreciere față de mama sa, Gry Marita Braut, fostă atletă de performanță din Norvegia.

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Numele complet al fotbalistului este Erling Braut Haaland, iar la meciurile echipei naționale acesta poate opta să folosească întregul nume de familie. În schimb, la nivel de club, atât la Manchester City, cât și în perioada petrecută la Borussia Dortmund, pe tricou a fost inscripționat doar „Haaland”, numele moștenit de la tatăl său, arată acest site.

Cine sunt părinții fotbalistului

Sportivul provine dintr-o familie cu tradiție în sport. Tatăl său, Alf-Inge Haaland, a fost fotbalist profesionist și a evoluat în Premier League, fiind unul dintre cei mai apreciați jucători norvegieni ai generației sale.

Mama sa, Gry Marita Braut, a practicat atletismul la nivel înalt și a obținut titlul de campioană a Norvegiei la heptatlon, una dintre cele mai solicitante probe din atletism. Aceasta reunește șapte discipline:

100 metri garduri;

săritura în înălțime;

aruncarea greutății;

200 metri;

săritura în lungime;

aruncarea suliței;

alergarea de 800 de metri.

În perioada în care Alf-Inge Haaland evolua pentru Leeds United, familia a locuit în Marea Britanie. După retragerea fostului fotbalist, toți s-au întors în Norvegia. Ulterior, părinții lui Erling au divorțat, iar tatăl său și-a refăcut viața alături de Anita Strømsvol, cu care are două fiice.

Deși este o fostă sportivă de performanță și o figură cunoscută în Norvegia, Gry Marita Braut evită aparițiile publice. Aceasta este foarte discretă și apare rar în fotografii sau în mediul online, fiind văzută în special în imaginile distribuite de membrii familiei.

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Mai multe fotografii

Gestul lui Erling Haaland de a purta numele „Braut Haaland” la Cupa Mondială a fost interpretat ca un omagiu adus mamei sale și o modalitate de a evidenția contribuția ambilor părinți la parcursul său, într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale internaționale.

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