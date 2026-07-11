Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 31-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Programul zilei a 31-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro , iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY !

Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)

Fundaşi: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atlético de Madrid)

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