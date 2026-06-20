Deși naționala Nigeriei nu s-a calificat la Cupa Mondială, portarul Maduka Okoye reușește să atragă atenția la nivel internațional într-un mod neașteptat.

Nigeria nu s-a calificat la Cupa Mondială 2026, dar portarul Maduka Okoye a devenit viral în mediul online. Care este motivul | Profimedia Images

De la TikTok până la platforma X, fotbalistul a devenit un adevărat fenomen online, iar popularitatea sa pare să depășească cu mult granițele terenului de fotbal.

Nigeria nu s-a calificat la Cupa Mondială 2026, dar portarul Maduka Okoye a devenit viral în mediul online

Nigerienii sunt obișnuiți să iasă în evidență oriunde s-ar afla, însă puțini se așteptau ca un portar să stârnească un asemenea val de reacții pe rețelele sociale. Fotografiile lui Maduka Okoye circulă intens pe Instagram și X, iar numeroase admiratoare din întreaga lume nu își ascund fascinația pentru sportiv.

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Aspectul său fizic a devenit rapid subiect de discuție pe internet. Tenul deschis, constituția atletică, tatuajele, privirea intensă și trăsăturile bine definite l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de către fanele sportului rege. Mulți utilizatori ai rețelelor sociale au glumit spunând că popularitatea lui este atât de mare încât unele persoane sunt gata să își caute rădăcini africane doar pentru a avea ceva în comun cu el, arat[ acest site.

Valul de atenție a ajuns inclusiv la vedete internaționale. Cântăreața Toni Braxton a reacționat după ce a văzut un videoclip în care mama unei tinere se declara impresionată de portarul nigerian. Artista a comentat în glumă că mama respectivă și mama ei ar trebui să fie prietene.

Printre cei care au vorbit despre succesul lui Okoye se numără și Ashley Camille, creatoare de conținut din Los Angeles. Aceasta și-a cerut scuze după ce l-a omis dintr-un material dedicat celor mai atrăgători fotbaliști ai Cupei Mondiale.

Popularitatea lui Maduka Okoye se reflectă și în cifre. Potrivit presei internaționale, contul său de Instagram a depășit un milion de urmăritori în mai puțin de o săptămână. Înainte de explozia de popularitate din mediul online, acesta avea aproximativ 250.000 de urmăritori.

La ce echipă joacă Maduka Okoye

În vârstă de 26 de ani, Maduka Okoye evoluează pentru formația italiană Udinese și pentru naționala Nigeriei. În sezonul 2025-2026, portarul a avut prestații remarcabile, reușind zece meciuri fără gol primit în Serie A. Astfel, a devenit primul portar nigerian care atinge această performanță într-un campionat de top al Europei după Vincent Enyeama.

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Cu toate că este considerat unul dintre cei mai atrăgători fotbaliști ai momentului, Okoye susține că atenția primită din partea femeilor nu reprezintă o prioritate pentru el. Într-un interviu acordat anul trecut, sportivul a declarat că este concentrat pe carieră și că succesul în fotbal nu poate fi combinat cu un stil de viață dominat de distracții.

„Femeile au fost mereu interesate de mine, însă nu acord prea multă atenție acestui aspect. Prioritățile mele sunt în altă parte”, a spus portarul, demonstrând că preferă să lase performanțele sportive să vorbească în locul său.