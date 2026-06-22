Noua Zeelandă - Egipt 1-3. Africanii au revenit de la 0-1! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Egiptul a întors rezultatul de la 0-1 și a învins Noua Zeelandă, scor cu 3-1 pe BC Place din Vancouver, în cel de-al doilea lor meci de la Cupa Mondială! Disputa a fost în direct pe Antena 1 și LiveVideo în Antena Play

Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 09:41 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 10:46

Faraonii au obținut prima lor victorie de la Mondial, un rezultat care îi aduce cu un pas mai aproape de calificarea în 16-imile de finală.

„All Whites” au început curajos partida și au creat prima ocazie după șapte minute, când Liberato Cacace a trimis mingea înapoi către Sarpreet Singh, al cărui șut de la marginea careului a trecut pe lângă stâlpul din dreapta. Neo-zeelendezii au deschis scorul în urma unui corner, centrarea lui Tim Payne l-a găsit pe colegul său din defensivă Finn Surman, care s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în poartă.

Noua Zeelandă a fost aproape să își dubleze avantajul la șapte minute după pauză, când o minge trimisă în careu a fost deviată spre poartă de Callum McCowatt, dar Shobeir a fost pe fază pentru a respinge peste transversală.

Articolul continuă după reclamă

După pauză, Egiptul a intrat o echipă total diferită pe teren, egalarea a survenit aproape imediat. În minutul 58, centrarea lui Mohamed Hany în careu l-a găsit pe Mostafa Ziko, a cărui lovitură de cap din apropiere l-a învins pe Crocombe.

Faraonii au continuat să atace și au reușit să întoarcă rezultatul 9 minute mai târziu, când Ziko a făcut un „un-doi” cu Salah în interiorul careului, iar fostul jucător al lui Liverpool a finalizat.

Soarta meciului a fos pecetluită cu opt minute înainte de finalul timpului regulamentar, când lovitura de cap a jucătorului de rezervă Trézéguet, în urma unui corner executat de Salah, a intrat în poartă.

Prin acest succces, Egiptul și-a asigurat practic locul în optimile de finală. Africanii vor înfrunta Iranul în ultimul meci din grupă, în timp ce Noua Zeelandă va trebui să învingă Belgia pentru a spera la calificare.

ECHIPELE DE START:

Noua Zeelenadă: Max Crocombe - Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace - Joe Bell, Marko Stamenic - Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just - Chris Wood.

Rezerve: Lachlan Bayliss, Logan Rogerson, Michael Woud, Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Tyler Bindon, Nando Pijnaker, Francis de Vries, Tommy Smith, Ryan Thomas, Ben Old, Alex Paulsen, Alex Rufer, Callan Elliot, Ben Waine. Selecționer: Darren Bazeley

Egipt: Mostafa Shobeir - Ahmed Fatouh – Mohamed Abdel Moneim – Yasser Ibrahim – Mohamed Hany - Emam Ashour – Marwan Attia – Hamdi Fathi - Zico – Marmoush – Mohamed Salah.

Rezerve: Mohamed Alaa, El Mahdy Soliman, Zizo, Hamza Abdelkarim, Mohamed El Shenawy, Hossam Abdelmaguid, Mahmoud Saber, Ibrahim Adel, Tarek Alaa, Trezeguet, Haissem Hassan, Mohamed Abdelmonem, Ramy Rabia, Karim Hafez, Nabil Emad Dunga. Selecționer: Hossam Hassan