O problemă neobișnuită afectează tricourile de la Campionatul Mondial. Cu ce se confruntă jucătorii de fotbal

Există o problemă estetică la noile tricouri pentru Cupa Mondială 2026, după ce fanii au observat defecte la cusăturile umerilor. Compania susține că performanța echipamentelor nu este afectată și că lucrează la soluționarea situației.

Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 17:00 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 22:23
O problemă neobișnuită afectează tricourile de la Campionatul Mondial. Cu ce se confruntă jucătorii de fotbal | Getty Images

O problemă neobișnuită afectează tricourile de la Campionatul Mondial de Fotbal, iar jucătorii și fanii se confruntă cu o situație neașteptată. Se pare că Nike a recunoscut existența unei probleme de natură estetică la echipamentele oficiale, în special la tricourile destinate turneului.

Producătorul a precizat că este vorba despre o problemă legată de cusăturile din zona umerilor, vizibile pe noile echipamente realizate pentru Campionatul Mondial. Nike susține că a inițiat deja un proces de identificare și remediere a defectului, lucrând la ajustarea producției pentru loturile viitoare.

Mai mulți fani au observat acest aspect după ce imaginile cu echipamentele echipelor naționale au început să circule pe rețelele sociale. Proeminența cusăturilor din zona umerilor a atras imediat atenția internauților, fiind considerată un detaliu neobișnuit pentru un produs de top.

Defectul a fost sesizat în grade diferite, în funcție de loturile de producție, însă în unele cazuri cusăturile mult prea evidente au generat numeroase reacții în mediul online. Utilizatorii au comentat intens diferențele de aspect, mai ales în contextul în care este vorba despre echipamente destinate celui mai important turneu fotbalistic din lume.

Un purtător de cuvânt al companiei ar fi confirmat problema pentru presa internațională. Acesta a explicat că situația este una minoră și nu afectează performanța sportivilor.

„În timpul recentei pauze internaționale, am observat o problemă minoră cu echipamentele noastre Nike pentru echipele naționale, cea mai vizibilă în zona cusăturilor de la umeri. Performanța nu este afectată, dar estetica generală nu este la nivelul la care ne dorim să fie”, a transmis compania prin intermediul unui purtător de cuvânt.

Pentru fanii care au plătit între 100 și 200 de dolari pe astfel de tricouri, situația este considerată una importantă, mai ales în contextul așteptărilor ridicate pentru produsele oficiale. La fel, și pentru federațiile și sportivii implicați, imaginea echipamentelor are un rol esențial la un eveniment de asemenea anvergură.

Meciurile disputate în aer liber la Cupa Mondială din această vară, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic, ar putea fi printre cele mai solicitante din istoria competiției, din cauza temperaturilor ridicate. Acest aspect a fost deja luat în calcul în designul echipamentelor, prin introducerea tehnologiei Aero-FIT, care stă la baza noilor tricouri oficiale.

Potrivit unei surse apropiate procesului de design, tehnologia folosită de Nike se bazează pe „design computațional”, alimentat de date de performanță și elemente de inteligență artificială. Acest sistem ar lucra împreună cu designerii companiei pentru a crea echipamente cât mai eficiente și adaptate condițiilor de joc.

Rămâne de văzut dacă echipamentele vor fi modificate înainte de turneu și dacă producătorul va oferi soluții suplimentare pentru fanii nemulțumiți de aspectul noilor tricouri.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
