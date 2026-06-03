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Mireasa, sezon 13. Încălcare de regulament la task-ul „cabinei telefonice”. Cine a fost eliminat și de ce a sunat AdrenaLinia

A avut loc o încălcare de regulament la task-ul „cabinei telefonice” din sezonul 13 Mireasa - Meciul Iubirii. O concurentă a fost eliminată, AdrenaLinia a sunat, iar doamna Melinda a luat o decizie importantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 15:05 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 15:55
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Task-ul „cabinei telefonice” a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor o mulțime de momente neașteptate. Giulia și Alexandru au avut parte de un moment tensionat, Dorian a renunțat la probă după ce i s-a făcut rău, iar o concurentă a încălcat regulamentul.

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Orele petrecute în spațiul îngust alături de alte persoane și-au pus amprenta asupra concurenților. Așadar, aceștia au apelat la toate strategiile pentru a face față provocărilor. Unii nu au mai ținut cont de reguli.

Cine a încălcat regulamentul de la task-ul „cabinei telefonice” din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii

Amalia și doamna Mihaela au semnalat imediat faptul că o fată nu își ține mâna în cabina telefonică. Claudia a găsit un punct de sprijin fără să își dea seama că o pare a brațului său se află afara chioșcului telefonic. Așadar, s-a decis ca tânăra să fie eliminată din probă.

„Mâna afară!”, a precizat doamna Mihaela.

Claudia a negat afirmațiile concurenților și mamelor, iar acest lucru a generat și mai multe tensiuni în casa show-ului matrimonial. Mai mult, jignirile l-au făcut pe Alan să reacționeze imediat.

„De ce minți?”, a întrebat-o Amalia.

„Să vă calmați!”, le-a spus Claudia.

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„Puteți să dați filmarea!”, a mai cerut fata după ce a fost eliminată de la task-ul „cabinei telefonice”.

„Nici măcar n-ai recunoscut, dar asta te strică pe tine!”, a mai dezvăluit Amalia.

„Nu mi-am dat seama!”, a mai scos la iveală Claudia în emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 3 iunie 2026.

De ce a sunat AdrenaLinia la task-ul „cabinei telefonice” de la Mireasa: Meciul Iubirii. Ce decizie a luat doamna Melinda

Situația a devenit și mai dificilă atunci când AdrenaLinia a sunat, iar doamna Melinda a fost nevoită să ia o decizie. Pentru că este Mama Săptămânii, femeia a s-a sfătuit cu cei din cabina telefonică pentru a elimina un concurent.

În cele din urma, mama lui Darius a ales să-l scoată din joc pe Denis. Tânărului nu i-a picat prea bine vestea primită, însă nu s-a putut împotrivi. Așadar, a acceptat decizia doamnei Melinda și a celorlalți concurenți.

Colaj cu doamne Melinda și concurenții din cabina telefonică
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai neașteptate momente din casa show-ului matrimonial pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.

Mireasa, sezon 13. Ce s-a întâmplat la task-ul „cabinei telefonice”. O situație l-a scos din sărite pe Alexandru: „M-ai ... Mireasa, sezon 13. Cine a câștigat task-ul „cabinei telefonice”. Un cuplu se va bucura de o noapte la hotel fără camere...
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