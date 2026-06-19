Prima echipă calificată ȋn şaisprezecimi, rezultate zdrobitoare, dar și noi recorduri doborâte ȋn a 8-a zi a Campionatului Mondial 2026, lider de audienţă.

Prima echipă calificată ȋn şaisprezecimi, rezultate zdrobitoare, dar și noi recorduri doborâte ȋn a 8-a zi a Campionatului Mondial 2026, lider de audienţă | Antena 1

Mondialul continuă seria surprizelor și doboară noi recorduri ȋn lupta pentru accederea ȋn șaisprezecimi, competiţia transmisă ȋn exclusivitate la Antena menţinându-și poziţia ȋn clasamentul audienţelor.

Prima echipă calificată ȋn şaisprezecimi, rezultate zdrobitoare, dar și noi recorduri doborâte ȋn a 8-a zi a Campionatului Mondial

Mexicul este prima echipă care și-a asigurat un loc ȋn următoarea etapă a Mondialului ȋn această dimineaţă, ȋn vreme ce Canada se poate considera și ea mai aproape de calificare, după rezultatul de 6-0 cu naţionala Qatarului. Dacă pentru ele datele de audienţă vor fi disponibile mâine, confruntarea grupei B, Elveţia – Bosnia, dar și Ghana – Panama s-au impus ca lider de piaţă. Campionatul Mondial continuă astăzi lupta pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Astfel, partida disputată în intervalul 22.00 – 23.57, Elveţia - Bosnia, din grupa B, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 31% și un rating mediu de 6.2 puncte, urmată de Pro Tv cu 19.3% cota de piaţă și 3.8 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 25% cotă de piaţă și 6.6 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 12.4% cota de piaţă și 3.3 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21.4% cotă de piaţă și 5.7 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 12.9% cota de piaţă și 3.4 puncte de rating. În minutul de aur, 22.43, aproape 1.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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De altfel și partida disputată ziua anterioară, Ghana – Panama (grupa L, rezultat 1-0) a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând 33.3% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Mexicul a ȋnvins Coreea de Sud cu 1-0 pe Guadalajara Stadium, ieșind din grupa A cu un bilet către șaisprezecimile competiţiei. “El Tri” a reușit să doboare noi recurduri, odată cu succesul ȋmpotriva asiaticilor.

Partida care trebuia să fie una dintre cele mai spectaculoase victorii de la Mondial, confruntarea Canada – Qatar, rezultat 6-0, a fost umbrită de accidentarea gravă suferită de Ismael Kone – fractură de tibie și peroneu.

Tot ieri, naţionala Bosniei a fost ȋnvinsă fără drept de apel de către Elveţia, rezultat 4-1, ȋntr-un meci ȋn care toate golurile au fost ȋnscrisă după minutul 70 al partidei.

Etapa a doua a grupelor Cupei Mondiale continuă, iar Statele Unite intră din nou în acţiune, asta după un debut extraordinar, cu o victorie clară în prima rundă, 4-1, cu Paraguay. Americanii vor da acum piept cu o altă performeră, Australia, care a învins Turcia.

Programul zilei a 9-a la Cupa Mondială 2026. Meciurile se văd pe Antena 1 şi AntenaPLAY

SUA – Australia – 22:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Scoţia – Maroc – 01:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Brazilia – Haiti – 03:30 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Turcia – Paraguay – 06:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)