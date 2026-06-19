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Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 8-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce trei dueluri impresionante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 07:44 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 07:48
Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial 2026 | Getty Images
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Campionatul Mondial continuă pe 19 și 20 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 20:00! Iată programul zilei a șasea!

Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial 2026

  • 22:00 – SUA vs. Australia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 01:00 – Scoția vs. Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 03:30 – Brazilia vs. Haiti (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 06:00 – Turcia vs. Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Lot - SUA

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Portari: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England).

Fundaşi: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse). Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Mijlocaşi: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Atacanţi: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (Club América).

Manager: Mauricio Pochettino

Lot - Australia

Portari: Mat Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC)

Fundaşi: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (NYCFC)

Mijlocaşi: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O’Neill (NYCFC)

Atacanţi: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)

Lot - Scoția

Portari: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers)

Fundaşi: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic)

Mijlocaşi: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers)

Atacanţi: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adams (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton)

Manager: Steve Clarke

Lot - Maroc

Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)

Fundaşi: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, on loan from Roma)

Mijlocaşi: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)

Atacanţi: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Díaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)

Manager: Mohamed Ouahbi

Lot - Brazilia

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)

Fundaşi: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Éderson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg)

Mijlocaşi: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacanţi: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

Manager: Carlo Ancelotti

Lot - Haiti

Portari: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (Cosmos Koblenz)

Fundaşi: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys)

Mijlocaşi: Carl Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Atacanţi: Don Deedson Louicius (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Ruben Providence (Almere), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Viezla), Lenny Joseph (Ferencváros)

Manager: Sébastien Migné

Lot - Turcia

Portari: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Fundaşi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)

Mijlocaşi: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Atacanţi: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

Manager: Vincenzo Montella

Lot - Paraguay

Portari: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Olveira (Olimpia)

Fundaşi: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscow), Jose Canale (Lanus), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)

Mijlocaşi: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Briaian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain)

Atacanţi: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras)

Manager: Gustavo Alfaro

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!

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