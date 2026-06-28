Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 18-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce trei dueluri impresionante.

Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial. Încep şaisprezecimile, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY | Getty Images

Campionatul Mondial continuă pe 28 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial 2026

Programul zilei a 18-a de la Campionatul Mondial | Şaisprezecimile turneului final vor debuta cu duelul dintre Africa de Sud şi Canada.

Ora 22:00 - Africa de Sud vs. Canada (Antena 1 şi AntenaPLAY)

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Partida se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Meciul se va juca la Los Angeles, pe SoFi Stadium.

Africa de Sud – Canada este astfel primul meci din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial. Echipa care se va impune se va duela în optimi cu învingătoarea duelului Olanda – Maroc. Acest meci va avea loc marţi, de la ora 04:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Lot - Africa de Sud

Portari: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Fundaşi: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (all Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (both Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde/Norway), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/USA), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/USA), Ime Okon (Hannover/Germany)

Mijlocaşi: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (all Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (all Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugal)

Atacanţi: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (both Pirates), Lyle Foster (Burnley/England), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Cyprus), Iqraam Rayners (Sundowns)

Manager: Hugo Broos

Lot - Canada

Portari: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC)

Fundaşi: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

Mijlocaşi: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City), Jonathan Oscorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jayden Nelson (Austin FC)

Atacanţi: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Olywaseyi (Villarreal CF)

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!