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Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 20-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce dueluri impresionante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 22:30 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 22:34
Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images
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Campionatul Mondial continuă pe 30 iunie - 1 iulie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 20:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026

  • Ora 20:00 – Coasta de Fildeș vs. Norvegia
  • Ora 00:00 – Franța vs. Suedia
  • Ora 04:00 – Mexic vs. Ecuador

Lot - Coasta de Fildeș

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Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Fundaşi: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Mijlocaşi: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Atacanţi: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Manager: Emerse Faé

Lot - Norvegia

Portari: Ørjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg SV).

Fundaşi: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Østigård (Genoa), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Marcus Pedersen (Torino), Torbjørn Heggem (Bologna), Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County).

Mijlocaşi: Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig).

Atacanţi: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).

Manager: Ståle Solbakken

Lot - Franța

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).

Fundaşi: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Mijlocaşi: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Atacanţi: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Marcus Thuram (Inter Milan).

Manager: Didier Deschamps

Lot - Suedia

Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Fundaşi: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mijlocaşi: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)

Atacanţi: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)

Manager: Graham Potter

Lot - Mexic

Portari: Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Fundaşi: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv Moscow), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Israel Reyes (Club América),

Mijlocaşi: Edson Álvarez (Fenerbahce), Orbelín Pineda (AEK Athens), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moscow), Érik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Cesar Huerta (Anderlecht)

Atacanţi: Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), César Huerta, Armando González (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca)

Manager: Javier Aguirre

Lot - Ecuador

Portari: Hernán Galíndez (Huraca), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Fundaşi: Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Joel Ordonez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Ángelo Preciado (Atletico Mineiro)

Mijlocaşi: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Alan Minda (Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Jeremy Arevalo (Stuttgart), Kendry Páez (River Plate), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), John Yeboah (Venezia), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk), Gonzalo Plata (Flamengo)

Atacanţi: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp)

Manager: Sebastián Beccacece

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!

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