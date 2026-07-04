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Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 21-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 10:27 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 10:32
Descoperă programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nu rata cele mai tari confruntări! | Profimedia
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Campionatul Mondial continuă pe 4 iulie - 4 iulie 2026 cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial 2026

  • Ora 20:00 – Canada vs. Maroc
  • Ora 00:00 – Paraguay vs. Franța

Cele mai tari faze de la Campionatul Mondial 2026 le găsești pe as.ro!

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Nu rata de la ora 20:00 meciul dintre Spania vs. Austria

Parcursul până în optimi:

CANADA – BOSNIA 1-1, CANADA – QATAR 6-0, CANADA – ELVEȚIA 2-1, CANADA – AFRICA DE SUD 1-0

Lotul Canadei

Portari: St: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando SC), Owen Goodman (Barnsley)

Fundași: Alistair Johnston (Alistair Johnston) Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Rangers), Ritchie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc De Fougerolles (Dender), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough)

Mijlocași: Stephen Eustaquio (Los Angeles FC), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacanți: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union Saint-Gilloise)

Selecţioner: Jesse Marsch

MAROC – BRAZILIA 1-1, MAROC – SCOȚIA 1-0, MAROC – HAITI 4-2, MAROC – OLANDA 1-1 (3-2 DUPĂ PENALTY-URI)

Lot Maroc

Portari: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Asfar)

Fundași: Nayef Aguerd (Marseille), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (Genk), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Redouane Halhal (KV Mechelen), Noussair Mazraoui (Manchester United), Chadi Riad (Crystal Palace), Anass Salah-Eddine (PSV, împrumutat de la Roma)

Mijlocași: Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV)

Atacanți: Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (Strasbourg), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Chemsdine Talbi (Sunderland)

Selecţioner: Mohamed Ouahbi

Nu rata de la ora 00:00 meciul dintre Paraguay vs. Franța

Parcursul până în optimi:

PARAGUAY – SUA 1-4, PARAGUAY – TURCIA 1-0, PARAGUAY – AUSTRALIA 0-0, PARAGUAY – GERMANIA 1-1 (4-3 DUPĂ PENALTY-URI)

Lotul Paraguayului

Portari: Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro/Argentina), Gaston Olveira (Olimpia)

Fundaşi: Gustavo Velazquez (Cerro Porteno), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscova/Rusia), Gustavo Gomez (Palmeiras/Brazilia), Omar Alderete (Sunderland/Anglia), Fabian Balbuena (Gremio/Brazilia), Jose Canale (Lanus/Argentina), Junior Alonso (Atletico Mineiro/Brazilia), Alexandro Maidana (Talleres Cordoba/Argentina)

Mijlocaşi: Diego Gomez (Brighton/Anglia), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps/Canada), Damian Bobadilla (Sao Paulo/Brazilia), Matias Galarza (Atlanta United/SUA), Braian Ojeda (Orlando City/SUA), Mauricio Magalhaes (Palmeiras/Brazilia), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/Emiratele Arabe Unite)

Atacanți: Gustavo Caballero (Portsmouth/Anglia), Miguel Almiron (Atlanta United/SUA), Julio Enciso (Strasbourg/Franța), Ramon Sosa (Palmeiras/Brazilia), Antonio Sanabria (Cremonese/Italia), Alex Arce (Independiente Rivadavia/Argentina), Gabriel Avalos (Independiente/Argentina), Isidro Pitta (Bragantino/Brazilia)

Selecţioner: Gustavo Alfaro

FRANȚA – SENEGAL 3-1, FRANȚA – IRAK 3-0, FRANȚA – NORVEGIA 4-0, FRANȚA – SUEDIA 3-0

Lotul Franţei

Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern)

Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Atacanți: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern), Marcus Thuram (Inter)

Selecţioner: Didier Deschamps

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