Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 21-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Descoperă programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nu rata cele mai tari confruntări! | Profimedia

Campionatul Mondial continuă pe 6 iulie - 7 iulie 2026 cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial 2026

Ora 22:00 – Portugalia vs Spania

Ora 03:00 – SUA vs Belgia

Articolul continuă după reclamă

Cele mai tari faze de la Campionatul Mondial 2026 le găsești pe as.ro!

Nu rata de la ora 22:00 meciul dintre Portugalia vs. Spania!

Naţionala lui Cristiano Ronaldo a reuşit calificarea în faza optimilor după un succes la limită, 2-1, în faţa Croaţiei, iar acum lusitanii urmează să aibă un duel cu Spania, după ce formaţia iberică a trecut în 16-mi de Austria, 3-0.

Duelul dintre Portugalia şi Spania urmează să se dispute de la ora 22:00, confruntare care va fi în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

Nu rata de la ora 03:00 meciul dintre SUA vs. Belgia!

Cealaltă partidă a zilei 26 va fi la Seattle, între SUA şi Belgia. Această partidă va fi de la ora 03:00, în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Americanii şi-au asigurat biletul pentru optimi după ce au învins-o pe Bosnia, 2-0.

De cealaltă parte, Belgia a reuşit o remontada fantastică împotriva celor din Senegal, iar în ultimele faze din cele 90 de minute au reuşit egalarea la 2, după care a venit un gol decisiv marcat în prelungiri, de Youri Tielemans.

Partida dintre SUA şi Belgia nu este ferită de controverse. Donald Trump l-ar fi sunat personal pe Gianni Infantino pentru ca suspendarea lui Folarin Balogun, una dintre vedetele americanilor, să fie amânată, iar FIFA a recurs la o portiţă din regulament pentru a face acest lucru posibil.

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!