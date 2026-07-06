Programul zilei a 27-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial continuă pe 7 iulie 2026 cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00! Iată programul zilei!
Programul zilei a 27-a de la Campionatul Mondial 2026
- Ora 19:00 — Argentina – Egipt (Antena 1, AntenaPLAY)
- Ora 23:00 — Elveția – Colombia (Antena 1, AntenaPLAY)
Lot - Argentina
Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atlético de Madrid)
Fundaşi: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Mijlocaşi: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)
Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)
Manager: Lionel Scaloni
Lot - Egipt
Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Tarek Alaa (ZED FC), Ramy Rabia (Al Ain), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (Nice), Karim Hafez (Pyramids FC)
Mijlocaşi: Marwan Attia (Al Ahly), Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mahmoud Trézéguet (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad (Al-Najma), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Haissem Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool)
Atacanţi: Omar Marmoush (Manchester City), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona U19)
Manager: Hossam Hassan
Lot - Elveția
Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)
Fundaşi: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)
Mijlocaşi: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)
Atacanţi: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)
Manager: Murat Yakin
Lot - Columbia
Portari: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
Fundaşi: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)
Mijlocaşi: Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Jhon Arias (Palmeiras), Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jorge Carrascal (Flamengo), Jaminton Campaz (Rosario Central).
Atacanţi: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
Manager: Nestor Lorenzo
Cele mai tari faze de la Campionatul Mondial 2026 le găsești pe as.ro!
Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!Cum arată Ronaldo la 4 ani, poză rară de arhivă. Nu îl recunoști deloc...