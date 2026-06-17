Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 8-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce trei dueluri impresionante.

Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images

Semifinalele de la Cupa Mondială 2026 se desfășoară pe 14 și 15 iulie!

Mijlocaşi: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

Mijlocaşi: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Ki-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana)

Portari: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)

Fundaşi: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

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