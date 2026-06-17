Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 8-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce trei dueluri impresionante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 20:14 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 20:16
Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Campionatul Mondial continuă pe 18 și 19 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 20:00! Iată programul zilei a șasea!

Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial 2026

  • 19:00 Cehia vs. Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 22:00 Elveția vs. Bosnia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 01:00 Canada vs. Qatar (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 04:00 Mexic vs. Coreea de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Lot - Cehia

Articolul continuă după reclamă

Portari: Lukáš Horníček (Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Prague)

Fundaşi: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Prague), Tomáš Holeš (Slavia Prague), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Prague), David Jurásek (Slavia Prague), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Jaroslav Zelený (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Mijlocaşi: Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod (Slavia Prague), Michal Sadílek (Slavia Prague), Hugo Sochůrek (Sparta Prague), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzeň)

Atacanţi: Tomáš Chorý (Slavia Prague), Adam Hložek (Hoffenheim), Mojmír Chytil (Slavia Prague), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Manager: Miroslav Koubek

Lot - Africa de Sud

Portari: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Fundaşi: Aubrey Modiba, Khuliso Mudau, Khulumani Ndamane (all Sundowns), Kamogelo Sebelebele, Nkosinathi Sibisi (both Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Samukele Kabini (Molde/Norway), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union/USA), Thabang Matuludi (Polokwane City), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/USA), Ime Okon (Hannover/Germany)

Mijlocaşi: Oswin Appollis, Thalente Mbatha, Relebohile Mofokeng (all Pirates), Jayden Adams, Teboho Mokoena, Themba Zwane (all Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela/Portugal)

Atacanţi: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (both Pirates), Lyle Foster (Burnley/England), Thapelo Maseko (AEL Limassol/Cyprus), Iqraam Rayners (Sundowns)

Manager: Hugo Broos

Lot - Elveția

Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys)

Fundaşi: Manuel Akanji (Inter Milan), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz), Miro Muheim (Hamburger SV), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Luca Jaquez (Stuttgart)

Mijlocaşi: Granit Xhaka (Sunderland), Johan Manzambi (Freiburg), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Djibril Sow (Sevilla), Christian Fassnacht (Young Boys), Michel Aebischer (Pisa), Fabian Rieder (Augsburg), Rubén Vargas (Sevilla)

Atacanţi: Breel Embolo (Rennes), Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Zeki Amdouni (Burnley), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)

Manager: Murat Yakin

Lot - Bosnia

Portari: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislić (HNK Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Fundaşi: Sead Kolašinac (Atalanta BC), Amar Dedić (SL Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep FK), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (US Sassuolo), Stjepan Radeljić (HNK Rijeka), Dennis Hadžikadunić (UC Sampdoria), Nidal Čelik (Lens)

Mijlocaşi: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos FC), Ivan Bašić (FC Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (FC Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Bröndby IF), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Armin Gigović (BSC Young Boys)

Atacanţi: Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04)

Lot - Canada

Portari: Dayne St. Clair (Inter Miami), Maxime Crépeau (Orlando City SC), Owen Goodman (Barnsley FC)

Fundaşi: Alphonso Davies (Bayern Munich), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Olympique de Marseille), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

Mijlocaşi: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal CF), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (FC Porto), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (U.S. Sassuolo Calcio), Liam Millar (Hull City), Jonathan Oscorio (Toronto FC), Nathan Saliba (R.S.C. Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC), Jayden Nelson (Austin FC)

Atacanţi: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (RCD Mallorca), Tani Olywaseyi (Villarreal CF)

Lot - Qatar

Portari: Shehab Ellethy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Fundaşi: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al-Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Oui (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

Mijlocaşi: Ahmed Fathy (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohamed Al-Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Atacanţi: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shanan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah)

Manager: Julen Lopetegui

Lot - Mexic

Portari: Raúl Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Fundaşi: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv Moscow), Jesús Gallardo (Toluca), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Israel Reyes (Club América),

Mijlocaşi: Edson Álvarez (Fenerbahce), Orbelín Pineda (AEK Athens), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo Moscow), Érik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Cesar Huerta (Anderlecht)

Atacanţi: Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), César Huerta, Armando González (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca)

Manager: Javier Aguirre

Lot - Coreea de Sud

Portari: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai)

Mijlocaşi: Kim Min-jae (Bayern Munich), Cho Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Ki-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana)

Mijlocaşi: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Eom Ji-sung (Swansea City), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)

Atacanţi: Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Son Heung-min (LAFC), Cho Gue-sung (Midtjylland)

Manager: Hong Myung-bo

Program semifinale Cupa Mondială 2026

Semifinalele de la Cupa Mondială 2026 se desfășoară pe 14 și 15 iulie!

Marți, 14 iulie

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Miercuri, 15 iulie

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Program Finală Cupa Mondială 2026

Finala mică

Sâmbătă, 18 iulie – Locul 2 din Meciul 101 – Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare

Duminică, 19 iulie – Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum l-a numit Mihaela Rădulescu pe Felix Baumgartner, după scandalul cu familia regretatului ei iubit Cum l-a numit Mihaela Rădulescu pe Felix Baumgartner, după scandalul cu familia regretatului ei iubit
Observatornews.ro Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii Plinul de benzină, mai ieftin cu 40 de lei faţă de acum o săptămână. Cât se vor mai ieftini carburanţii
Antena 3 Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Franța - Senegal 3-1. Mbappe a reușit o ”dublă” de senzație! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Franța - Senegal 3-1. Mbappe a reușit o ”dublă” de senzație! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie a fost arestată pe aeroport, înainte de a se întoarce acasă, pentru că a postat o recenzie negativă despre vacanța ei în Maroc
O femeie a fost arestată pe aeroport, înainte de a se întoarce acasă, pentru că a postat o recenzie negativă... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“ BZI
Noile metode de furat motorina, cu tehnologie de ultimă generație: prin telecomandă și cu aparatură de bruiaj
Noile metode de furat motorina, cu tehnologie de ultimă generație: prin telecomandă și cu aparatură de bruiaj Jurnalul
Kate Middleton vorbește deschis despre lupta cu cancerul. Cum i-a schimbat boala perspectiva asupra vieții
Kate Middleton vorbește deschis despre lupta cu cancerul. Cum i-a schimbat boala perspectiva asupra vieții Kudika
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR Redactia.ro
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă
Cât va costa de la 1 iulie 2026 să îţi cumperi vechime în muncă Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x