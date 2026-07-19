Spania - Argentina | Primul duel dintre Yamal și Messi! Finala Cupei Mondiale va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, ora 22:00

Spania și Argentina, campioana europeană și campioana mondială en-titre, se vor întâlni în cel mai așteptat duel de la Cupa Mondială din 2026. Finala turneului anunță și o premieră: va fi prima întâlnire directă dintre starurile celor două echipe, Lamine Yamal și Leo Messi.

Publicat: Duminica, 19 Iulie 2026, 11:06 | Actualizat Duminica, 19 Iulie 2026, 12:48

”Cel mai important meci din istorie”, așa cum a fost numit de Gianni Infantino, președintele FIFA, se va disputa pe stadionul MetLife din New Jersey și va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE text+VIDEO pe a1.ro, de la ora 22:00!

”Furia Roja” încearcă să obțină cel de-al doilea titlu mondial din istorie, după cel din 2010, în timp Messi & Co. vor să-și apere titlul cucerit în urmă cu patru ani și să mai adauge un trofeu în palmares după cele câștigate în 1978 și 1986. Formația antrenată de Lionel Scaloni este la a doua finală de Cupă Mondială consecutivă, asta după ce în 2022, în Qatar, a reușit să câștige trofeul după lovituri de departajare în urma duelului cu reprezentativa Franței.

Cele două naționale s-au întâlnit de șapte ori în istorie, de șase ori în meciuri amicale: europenii au câștigat patru, iar sud-americanii două. Singura partidă oficială a avut loc la Cupa Mondială din 1966, când Argentina s-a impus cu 2-1.

Ambele finaliste sunt neînvinse la Cupă Mondială din 2026. Iată parcursul lor până în Marea Finală!

Spania și Argentina s-au calificat în finala mondialului din 2026, după ce au avut două meciuri foarte tari în penultimul act al competiției. Ibericii au trecut, scor 2-0, de Franța, considerată de mulți principala favorită a Campionatului Mondial, în timp ce sud-americanii au învins-o pe Anglia, scor 2-1, după ce au fost conduși până în minutul 85.

Selecționata antrenată de Luis de la Fuente a început turneul final cu un egal surprinzător, 0-0, contra celor din Insulele Capului Verde. A urmat însă un parcurs excelent pentru elevii lui Luis de la Fuente, care au bătut tot până în finală, inclusiv pe Portugalia lui Cristiano Ronaldo și apoi Franța lui Mbappe. Ibericii au primit un singur gol pe parcursul turneului din partea lui De Ketelaere, în sferturile de finală contra Belgiei.

Sud-americanii au avut un parcurs plin cu momente dificile, chiar dacă adversarii, pe hârtie, nu au fost cei mai grei, în afara semifinalei cu Anglia. În 16-imi, au învins Capul Verde cu 3-2 după prelungiri, în optimi au reușit o remontada spectaculoasă pe final, după ce Egiptul a condus cu 2-0, în sferturi au trecut după prelungiri de Elveția, 3-1, iar în semifinale au întors din nou scorul pe ultima sută de metri, după ce Anglia a condus cu 1-0 până în minutul 85.

Echipele probabile în Spania - Argentina:

Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.