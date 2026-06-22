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Spania - Arabia Saudită 4-0. Mikel Oyarzabal a fost omul meciului! Disputa s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

De doar 24 de minute a avut nevoie Spania să rezolve partida cu Arabia Saudită. Ibericii s-au impus cu scorul de 4-0, în etapa a doua a grupei H de la Cupa Mondială. Meciul a fost în direct la Antena 1 și Live Video pe Antena Play!

Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 09:11 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 10:37
Mikel Oyarzabal a reușit o dublă cu saudiții! | Sursa foto: gettyimages
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După remiza dezamăgitoare cu Capul Verde din prima etapă, ibericii au făcut o demonstrație de forță cu saudiții.

Selecționata antrenată de Luis de la Fuente a deschis după doar 11 minute de joc prin Lamine Yamal. Oyarzabal i-a pasat lui acestuia la bara a doua, iar jucătorul Barcelonei a șutat dintr-un unghi mic pe centrul porții.

Apoi, atacantul lui Real Sociedad a ieșit la rampă și a reuşit dubla după numai trei minute.

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Același Oyarzabal a lovit bara în minutul 36, iar scorul a fost majorat, în minutul 49, după un autogol al saudiţilor. Cucurella a şutat la poartă, Al-Owais a respins, mingea s-a lovit de Altambakti şi a intrat în plasă.

După pauză, rezerva Ferran Torres a irosit o ocazie mare de a marca al cincilea gol, trimițând pe lângă poartă după ce a scăpat singur. Atacantul spaniol a fost și mai ghinionist în prelungiri, când a înscris din apropiere după centrarea lui Pedro Porro, însă un control VAR îndelungat a arătat că acesta se afla în ofsaid.

VEZI AICI REZUMATUL MECIULUI SPANIA - ARABIA SAUDITĂ

ECHIPELE DE START:

Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena – Oyarzabal;

Arabia Saudită (5-3-2): Al Owais – Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi – Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr – Al Buraikan, Al Dawsari;

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