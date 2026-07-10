Spania - Belgia 1-1. Courtois se accidentează și este înlocuit! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY

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min. 71: Pierdere mare pentru ”Dracii roșii”! Courtois a ieșit accidentat de pe teren și a fost înlocuit cu Lammens!
min. 62: Spaniolii continuă ofensiva la poarta belgienilor! Courtois a respins cu piciorul șutul lui Oyarzabal la colțul scurt
min. 61: Încă o șansă mare de gol pentru spanoli! Courtois respinge șutul de la distanță al lui Yamal!
min. 55: Ratare mare pentru Belgia! De Cuyper a tras în plasa laterală.
min. 52: Ocazie pentru Spania! Șutul lui Lamine Yamal a fost deviat în corner de către un fundaș belgian.
min. 49: Yamal scapă singur cu portarul Courtois, dar nu reușește să-l învingă! Spaniolul se afla oricum în poziție de ofsaid!
A început repriza secundă!
FINAL DE REPRIZĂ!
min 41: GOOOL Belgia! De Ketelaere restabilește egalitatea! Jucătorul Atalantei a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Castagne!
min. 40: Lamine Yamal caută colțul scurt, dar trimite în plasa laterală a porții apărate de Courtois.
min. 35: Ocazie pentru Spania! Lamine Yamal a șutat dintr-o lovitură liberă din preajma careului, însă Courtois respins din nou!
min. 30: GOOOL Spania! Fabian Ruiz deschide scorul! Jucătorul lui PSG a reluat mingea în poartă, după ce Courtois a respins în față șutul lui Olmo!
min. 21: Lamine Yamal și-a încercat norocul cu șut de la distanță, dar mingea s-a dus pe lângă poarta apărată de Courtois.
min. 10: Ocazie pentru Spania! Șutul lui Rodri din interiorul careului a fost blocat de defensiva belgiană.
Start de partidă!
Este cea de-a 14-a întâlnire directă dintre cele două echipe, fiind înregistrate şapte victorii pentru Spania, trei pentru Belgia şi trei rezultate de egalitate. Ultimul duel direct dintre cele două naționale a avut loc în 2016, iar ibericii s-au impus atunci cu 2-0.
Echipele de start:
Spania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Rezerve: E. Garcia, J. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, Raya, Torres, Williams, Zubimendi
Belgia: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Raskin - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere
Rezerve: De Winter, Pardo, Lammens, Lukaku, Lukebakio, Meunier, Moreira, Penders, Saelemaekers, Seys, Theate, Vanaken, WitselFranţa, prima echipă calificată ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 29-a zi, lider de audienţă la An...