Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Spania - Belgia 1-1. Courtois se accidentează și este înlocuit! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY

Spania - Belgia 1-1. Courtois se accidentează și este înlocuit! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY

Spania și Belgia se întâlnesc în cel de-al doilea meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale 2026. Partida se vede în direct pe Antena 1 şi liveVIDEO în AntenaPLAY.

Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 22:00 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 23:36
Spania și Belgia se întâlnesc în cel de-al doilea meci din cadrul sferturilor de finală | Sursa foto: gettyimages
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VideoTEXT și pe a1.ro! VEZI AICI LIVE VIDEO PARTIDA SPANIA - BELGIA!

min. 71: Pierdere mare pentru ”Dracii roșii”! Courtois a ieșit accidentat de pe teren și a fost înlocuit cu Lammens!

min. 62: Spaniolii continuă ofensiva la poarta belgienilor! Courtois a respins cu piciorul șutul lui Oyarzabal la colțul scurt

Articolul continuă după reclamă

min. 61: Încă o șansă mare de gol pentru spanoli! Courtois respinge șutul de la distanță al lui Yamal!

min. 55: Ratare mare pentru Belgia! De Cuyper a tras în plasa laterală.

min. 52: Ocazie pentru Spania! Șutul lui Lamine Yamal a fost deviat în corner de către un fundaș belgian.

min. 49: Yamal scapă singur cu portarul Courtois, dar nu reușește să-l învingă! Spaniolul se afla oricum în poziție de ofsaid!

A început repriza secundă!

FINAL DE REPRIZĂ!

min 41: GOOOL Belgia! De Ketelaere restabilește egalitatea! Jucătorul Atalantei a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Castagne!

min. 40: Lamine Yamal caută colțul scurt, dar trimite în plasa laterală a porții apărate de Courtois.

min. 35: Ocazie pentru Spania! Lamine Yamal a șutat dintr-o lovitură liberă din preajma careului, însă Courtois respins din nou!

min. 30: GOOOL Spania! Fabian Ruiz deschide scorul! Jucătorul lui PSG a reluat mingea în poartă, după ce Courtois a respins în față șutul lui Olmo!

min. 21: Lamine Yamal și-a încercat norocul cu șut de la distanță, dar mingea s-a dus pe lângă poarta apărată de Courtois.

min. 10: Ocazie pentru Spania! Șutul lui Rodri din interiorul careului a fost blocat de defensiva belgiană.

Start de partidă!

Este cea de-a 14-a întâlnire directă dintre cele două echipe, fiind înregistrate şapte victorii pentru Spania, trei pentru Belgia şi trei rezultate de egalitate. Ultimul duel direct dintre cele două naționale a avut loc în 2016, iar ibericii s-au impus atunci cu 2-0.

Echipele de start:

Spania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Rezerve: E. Garcia, J. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, Raya, Torres, Williams, Zubimendi

Belgia: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Raskin - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Rezerve: De Winter, Pardo, Lammens, Lukaku, Lukebakio, Meunier, Moreira, Penders, Saelemaekers, Seys, Theate, Vanaken, Witsel

Franţa, prima echipă calificată ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 29-a zi, lider de audienţă la An...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este, de fapt, deţinătoarea întregii averi de peste 100 de milioane de euro a lui Cristi Borcea! Cine este, de fapt, deţinătoarea întregii averi de peste 100 de milioane de euro a lui Cristi Borcea!
Observatornews.ro Spitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de ani Spitalul care salvează pacienţii cu cancer printr-o tehnologie unică, deşi aşteaptă noua clădire de 20 de ani
Antena 3 Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară
SpyNews Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Franţa, prima echipă calificată ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 29-a zi, lider de audienţă la Antena 1
Franţa, prima echipă calificată ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 29-a zi, lider de...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Franța - Maroc 2-0. Les Bleus, a treia semifinală consecutivă la un Mondial! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Franța - Maroc 2-0. Les Bleus, a treia semifinală consecutivă la un Mondial! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena...
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor
A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicuşor Dan vrea să fie preşedinte-jucător! „O să influențez deciziile!”
Nicuşor Dan vrea să fie preşedinte-jucător! „O să influențez deciziile!” BZI
Primul plan de oprire a „crimelor nosocomiale” din spitale
Primul plan de oprire a „crimelor nosocomiale” din spitale Jurnalul
Interviu cu Marcus Rosner din Sullivan's Crossing: Actor, regizor și tată. ”Sunt atras de povești ancorate în realitate”
Interviu cu Marcus Rosner din Sullivan's Crossing: Actor, regizor și tată. ”Sunt atras de povești ancorate în... Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate  Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x