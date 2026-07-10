Spania - Belgia 1-1. Courtois se accidentează și este înlocuit! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY

Spania și Belgia se întâlnesc în cel de-al doilea meci din cadrul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale 2026. Partida se vede în direct pe Antena 1 şi liveVIDEO în AntenaPLAY.

Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 22:00 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 23:36

Spania și Belgia se întâlnesc în cel de-al doilea meci din cadrul sferturilor de finală | Sursa foto: gettyimages

Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VideoTEXT și pe a1.ro! VEZI AICI LIVE VIDEO PARTIDA SPANIA - BELGIA!

min. 71: Pierdere mare pentru ”Dracii roșii”! Courtois a ieșit accidentat de pe teren și a fost înlocuit cu Lammens!

min. 62: Spaniolii continuă ofensiva la poarta belgienilor! Courtois a respins cu piciorul șutul lui Oyarzabal la colțul scurt

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min. 61: Încă o șansă mare de gol pentru spanoli! Courtois respinge șutul de la distanță al lui Yamal!

min. 55: Ratare mare pentru Belgia! De Cuyper a tras în plasa laterală.

min. 52: Ocazie pentru Spania! Șutul lui Lamine Yamal a fost deviat în corner de către un fundaș belgian.

min. 49: Yamal scapă singur cu portarul Courtois, dar nu reușește să-l învingă! Spaniolul se afla oricum în poziție de ofsaid!

A început repriza secundă!

FINAL DE REPRIZĂ!

min 41: GOOOL Belgia! De Ketelaere restabilește egalitatea! Jucătorul Atalantei a înscris cu o lovitură de cap din centrarea lui Castagne!

min. 40: Lamine Yamal caută colțul scurt, dar trimite în plasa laterală a porții apărate de Courtois.

min. 35: Ocazie pentru Spania! Lamine Yamal a șutat dintr-o lovitură liberă din preajma careului, însă Courtois respins din nou!

min. 30: GOOOL Spania! Fabian Ruiz deschide scorul! Jucătorul lui PSG a reluat mingea în poartă, după ce Courtois a respins în față șutul lui Olmo!

min. 21: Lamine Yamal și-a încercat norocul cu șut de la distanță, dar mingea s-a dus pe lângă poarta apărată de Courtois.

min. 10: Ocazie pentru Spania! Șutul lui Rodri din interiorul careului a fost blocat de defensiva belgiană.

Start de partidă!

Este cea de-a 14-a întâlnire directă dintre cele două echipe, fiind înregistrate şapte victorii pentru Spania, trei pentru Belgia şi trei rezultate de egalitate. Ultimul duel direct dintre cele două naționale a avut loc în 2016, iar ibericii s-au impus atunci cu 2-0.

Echipele de start:

Spania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Rezerve: E. Garcia, J. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, Raya, Torres, Williams, Zubimendi

Belgia: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Raskin - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Rezerve: De Winter, Pardo, Lammens, Lukaku, Lukebakio, Meunier, Moreira, Penders, Saelemaekers, Seys, Theate, Vanaken, Witsel