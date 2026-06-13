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Ziua a doua a Campionatului Mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1

Cea de-a doua zi a Campionatul Mondial de Fotbal la Antena 1 a continuat să se impună ca lider detașat de audienţă. Astfel, confruntarea grupei B, Canada – Bosnia, dar și meciul Coreea de Sud – Cehia, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 09:43 | Actualizat Sambata, 13 Iunie 2026, 09:47
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Ziua a doua a Campionatului Mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1 | Profimedia
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Conform datelor de audienţă, Antena 1, în intervalul confruntării Canada - Bosnia, 22.02 – 23.58, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului commercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 7.9 puncte de rating şi 36.9% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.3 puncte de rating şi 15.7% cota de piață.

Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 8.4 puncte de rating și 30.2% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 2.9 puncte de rating și 10.5% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 7.1 puncte de rating și 25.6% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 3.5 puncte de rating și 12.6% cota de piaţă. În minutul de aur, ȋnregistrat la 22.44, 1.5 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea grupei B.

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Ziua a doua a Campionatului Mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.5 puncte de rating și 26.5% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 4.6 puncte de rating și 22.1% cotă de piață.

Şi partida disputată ȋn intervalul 05.00 – 06.56, ȋn care Coreea de Sud a ȋntâlnit Cehia, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 1.3 puncte și 31.7% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 0.7 puncte de rating și 18.5% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

A doua zi a competiţiei a continuat cu o nouă ediţie specială a studio-ului Toată lumea la Antena și a treia ceremonie de deschidere, cea din SUA, ȋncepând cu ora locală 02.30, ȋnsă pentru acestea datele de audienţă vor fi furnizate ziua următoare.

În primul meci din cadrul grupei B de la Campionatul Mondial, selecționata Canadei a remizat la Toronto, scor 1-1, contra naționalei Bosniei. Jovo Lukic, golgeterul din Superliga României fiind cel care a înscris în acest meci.

Statele Unite ale Americii au debutat cu dreptul la Cupa Mondială din 2026, după ce au învins-o categoric pe Paraguay, scor 3-1. Partida disputată la Los Angeles a fost decisă de reușitele lui Balogun (x2), Reyna și Mauricio, respectiv de autogolul lui Bobadilla.

Zeci de mii de abonaţi noi ȋn prima zi a Campionatului Mondial. Canalul dedicat AntenaPLAY - Antena World Cup, cel mai vizionat canal ȋn prima zi a competiţiei.

Rezultate foarte bune a ȋnregistrat și platforma de streaming AntenaPLAY, competiţia World Cup fiind difuzată ȋn premieră ȋntr-un ecosistem complex ȋn lumea digitală din România – cu toate imaginile disponibile live ȋn două canale exclusive.

Zeci de mii de abonaţi noi au consumat deja primele zeci de mii de ore de conţinut pe platformă, ȋn vreme ce canalul dedicat Antena World Cup a fost cel mai vizionat canal ȋn prima zi a Campionatului Mondial.

Programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială

Iată programul zilei a 3-a de la Cupa Mondială. Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

· 22:00 Qatar – Elveția (Antena 1 şi AntenaPLAY)

· 01:00 Brazilia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)

· 04:00 Haiti – Scoția (Antena 1 şi AntenaPLAY)

· 07:00 Australia – Turcia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Ziua a doua a Campionatului Mondial

Perioada 12 iunie 2026

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