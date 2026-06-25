Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Gol Vinicius! Atacantul profită de eroarea lui McKenna și marchează (min. 7) | Scoția - Brazilia

Gol Vinicius! Atacantul profită de eroarea lui McKenna și marchează (min. 7) | Scoția - Brazilia

Joi, 25.06.2026, 01:00
x
Gol Matheus Cunha! Finalizare precisă din careu, în urma unei acțiuni excelente (min. 60) | Scoția - Brazilia

Gol Matheus Cunha! Finalizare precisă din careu, în urma unei acțiuni excelente (min. 60) | Scoția - Brazilia

Joi, 25.06.2026, 02:00 Gol Isidor! Șut de la distanță, iar Bono nu a putut interveni (min. 42) | Maroc - Haiti

Gol Isidor! Șut de la distanță, iar Bono nu a putut interveni (min. 42) | Maroc - Haiti

Joi, 25.06.2026, 02:00 Gol Joseph! Atacantul finalizează elegant cu călcâiul (min. 10) | Maroc - Haiti

Gol Joseph! Atacantul finalizează elegant cu călcâiul (min. 10) | Maroc - Haiti

Joi, 25.06.2026, 01:00 Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada

Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada

Miercuri, 24.06.2026, 23:45 Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia - Qatar

Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia - Qatar

Miercuri, 24.06.2026, 23:35 Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada

Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada

Miercuri, 24.06.2026, 23:10 Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar

Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar

Miercuri, 24.06.2026, 22:55 Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar

Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar

Miercuri, 24.06.2026, 22:35 ”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:53 Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:27
x