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Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, povestea tatuajului care îi amintește de o obsesie: „Aproape în fiecare noapte îmi comandam”

Episodul 49 din data de 25 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Radu Bucălae a vorbit despre cele 15 tatuaje pe care le are și despre semnificația unuia dintre cele mai neobișnuite. Tatuajul cu o felie de pizza amintește de perioada în care era pasionat de pizza Diavola. Artistul spune că, timp de șase ani, și-a comandat aproape în fiecare seară pizza, până când a ajuns să i se facă rău.
Joi, 25.06.2026, 17:20
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Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:24 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, o singură cămașă și multe sarcini de îndeplinit!

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, o singură cămașă și multe sarcini de îndeplinit!

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, despre gluma care a marcat începutul relației lor: „Încerca să se combine cu altă fată!”

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, despre gluma care a marcat începutul relației lor: „Încerca să se combine cu altă fată!”

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:03 Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat Radu Bucălae la provocarea amuzantă

Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat Radu Bucălae la provocarea amuzantă

Logo show Joi, 25.06.2026, 17:40 Mireasa sezonul 13. Ce va face Darius cu inelul pe care voia să il ofere Danielei

Mireasa sezonul 13. Ce va face Darius cu inelul pe care voia să il ofere Danielei

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:59 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan au petrecut clipe romantice după ce s-au logodit

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan au petrecut clipe romantice după ce s-au logodit

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:47 Mireasa sezonul 13. Medicul i-a explicat Giuliei ce s-a întâmplat cu sarcina

Mireasa sezonul 13. Medicul i-a explicat Giuliei ce s-a întâmplat cu sarcina

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:21 Mireasa sezonul 13. Mihai și Daniela s-au sărutat! Cei doi formează un cuplu

Mireasa sezonul 13. Mihai și Daniela s-au sărutat! Cei doi formează un cuplu

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:07 Mireasa sezonul 13. Conflict dur între Denis și Dorian! Ce s-a întâmplat între ei

Mireasa sezonul 13. Conflict dur între Denis și Dorian! Ce s-a întâmplat între ei

Logo show Joi, 25.06.2026, 14:59 Mireasa sezonul 13. Fetele singure au avut live pe Facebook cu fanii

Mireasa sezonul 13. Fetele singure au avut live pe Facebook cu fanii

Logo show Joi, 25.06.2026, 14:42 Mireasa sezonul 13. Atmosferă predominată de tensiune! Daniel contra băieților

Mireasa sezonul 13. Atmosferă predominată de tensiune! Daniel contra băieților

Logo show Joi, 25.06.2026, 14:33
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