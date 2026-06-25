Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, povestea tatuajului care îi amintește de o obsesie: „Aproape în fiecare noapte îmi comandam”

Episodul 49 din data de 25 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Radu Bucălae a vorbit despre cele 15 tatuaje pe care le are și despre semnificația unuia dintre cele mai neobișnuite. Tatuajul cu o felie de pizza amintește de perioada în care era pasionat de pizza Diavola. Artistul spune că, timp de șase ani, și-a comandat aproape în fiecare seară pizza, până când a ajuns să i se facă rău.

Joi, 25.06.2026, 17:20