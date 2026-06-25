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Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, o singură cămașă și multe sarcini de îndeplinit!

Episodul 49 din data de 25 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Radu Bucălae și Alexandra au fost puși la încercare într-un test de cuplu inedit, contracronometru. Cei doi au avut doar cinci minute pentru a se pregăti de plecare, să pregătească ceva de mâncare și să îndeplinească mai multe sarcini, fiind îmbrăcați în aceeași cămașă. Unul a jucat rolul mâinii stângi, celălalt al mâinii drepte.
Joi, 25.06.2026, 18:10
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Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:24 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, despre gluma care a marcat începutul relației lor: „Încerca să se combine cu altă fată!”

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, despre gluma care a marcat începutul relației lor: „Încerca să se combine cu altă fată!”

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:03 Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat Radu Bucălae la provocarea amuzantă

Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat Radu Bucălae la provocarea amuzantă

Logo show Joi, 25.06.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, povestea tatuajului care îi amintește de o obsesie: „Aproape în fiecare noapte îmi comandam”

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, povestea tatuajului care îi amintește de o obsesie: „Aproape în fiecare noapte îmi comandam”

Logo show Joi, 25.06.2026, 17:20 Mireasa sezonul 13. Ce va face Darius cu inelul pe care voia să il ofere Danielei

Mireasa sezonul 13. Ce va face Darius cu inelul pe care voia să il ofere Danielei

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:59 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan au petrecut clipe romantice după ce s-au logodit

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan au petrecut clipe romantice după ce s-au logodit

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:47 Mireasa sezonul 13. Medicul i-a explicat Giuliei ce s-a întâmplat cu sarcina

Mireasa sezonul 13. Medicul i-a explicat Giuliei ce s-a întâmplat cu sarcina

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:21 Mireasa sezonul 13. Mihai și Daniela s-au sărutat! Cei doi formează un cuplu

Mireasa sezonul 13. Mihai și Daniela s-au sărutat! Cei doi formează un cuplu

Logo show Joi, 25.06.2026, 15:07 Mireasa sezonul 13. Conflict dur între Denis și Dorian! Ce s-a întâmplat între ei

Mireasa sezonul 13. Conflict dur între Denis și Dorian! Ce s-a întâmplat între ei

Logo show Joi, 25.06.2026, 14:59 Mireasa sezonul 13. Fetele singure au avut live pe Facebook cu fanii

Mireasa sezonul 13. Fetele singure au avut live pe Facebook cu fanii

Logo show Joi, 25.06.2026, 14:42 Mireasa sezonul 13. Atmosferă predominată de tensiune! Daniel contra băieților

Mireasa sezonul 13. Atmosferă predominată de tensiune! Daniel contra băieților

Logo show Joi, 25.06.2026, 14:33
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