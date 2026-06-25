Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, o singură cămașă și multe sarcini de îndeplinit!

Episodul 49 din data de 25 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Radu Bucălae și Alexandra au fost puși la încercare într-un test de cuplu inedit, contracronometru. Cei doi au avut doar cinci minute pentru a se pregăti de plecare, să pregătească ceva de mâncare și să îndeplinească mai multe sarcini, fiind îmbrăcați în aceeași cămașă. Unul a jucat rolul mâinii stângi, celălalt al mâinii drepte.

Joi, 25.06.2026, 18:10