Fenicul caramelizat. O rețetă fabuloasă cu doar trei ingrediente

Cu doar puțin ulei de măsline și un strop de sare, feniculul este transformat într-o operă de artă. Cu o culoare aurie și un miros aparte, îl vei putea consuma alături de alte preparate fără nicio problemă.

Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 11:18 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 11:19
Fenicul caramelizat | Profimedia Images

Îți va plăcea simplitatea pură a feniculului caramelizat. Bulbul de fenicul, o legumă crocantă și fabuloasă, originară din regiunea mediteraneană, capătă o frumoasă nuanță aurie doar cu puțin ulei de măsline și sare. Este un garnitură ușoară și spectaculoasă.

Fenicul, sare de mare, ulei de măsline, cu adevărat nu ai nevoie de alte ingrediente. Datorită dulceaței naturale a feniculului, ceapa nu este necesară. Și pentru a carameliza bulbii de fenicul, ingrediente precum zahărul, siropul sau oțetul nu sunt necesare. Ai nevoie doar de puțină tehnică.

Pentru variațiuni, adaosurile care completează sau accentuează aroma de anason a feniculului sunt cea mai bună alegere. În rețetă am inclus câteva variațiuni simple care adaugă savoare, intensifică aroma de anason și oferă un aspect vizual plăcut.

Fenicul caramelizat

Feniculul, din moment ce se menține foarte bine la frigider, este ușor să-l folosești pe ultima sută de metri atunci când nu știi ce să mai gătești.

Metoda inversă de gătire a feniculului,mai întâi înăbușit, apoi rumenit, este cea mai bună. Aceasta scoate în evidență dulceața naturală a feniculului, aroma subtilă de anason și culoarea frumoasă, mai bine decât prin coacere sau gătire la grătar.

Modul de a găti feniculul:

Înăbușit (acoperit) pentru a se înmuia.

Rumenit (neacoperit) pentru a se carameliza.

Lăsat să se odihnească (acoperit) pentru ca aromele și culoarea să se elibereze și să se distribuie uniform pe fenicul atunci când îl amesteci și servești.

Este o garnitură foarte ușor de preparat, dar câteva sfaturi pot face toată diferența:

Începe cu foc mic și lent în prima fază a gătitului. Nu lăsa feniculul să se coloreze prea devreme și păstrează capacul pus, astfel încât să se gătească doar în sucurile sale naturale.

Nu amesteca și nu întoarce feniculul în timpul gătitului, lasă-l în pace! Când devine frumos aurit (nu ars, desigur), te poți apropia din nou de el.

Acestea sunt cele două secrete simple pentru a obține un fenicul frumos caramelizat.

