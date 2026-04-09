Ravioli cu homar și sos de brânză și roșii. Rețeta sofisticată cu care îți vei impresiona oaspeții

Dacă vrei să îți răsfeți întreaga familie cu un preparat cu adevărat sofisticat, acesta e felul de mâncare cu care ai putea să impresionezi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 08:27 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 12:55

Rețeta de ravioli cu homar și sos de roșii va deveni rapid atât preferata celor mici, cât și celor mari. Nu e un preparat pe care îl poți servi doar la restaurant, ci îl poți pregăti și tu acasă dacă ai în plan o cină cu preparate inedite.

Chiar dacă e o rețetă care necesită mai mult timp și dedicare, pasiunea pentru gătit își va spune cuvântul și vei reuși să obții un preparat cu adevărat delicios, luxos și aromat.

Ravioli cu homar și sos cremos de roșii

Ingrediente - Ravioli cu homar și sos cremos de roșii

Pentru ravioli

  • 330 gr făină
  • puțină sare
  • 4 ouă mari

Pentru umplutură

  • 120 gr de parmezan ras
  • 4 căței de usturoi
  • o lămâie
  • 3 - 4 homari fierți
  • 200 gr de brânză ricotta
  • 1 linguriță de sare
  • puțin piper proaspăt măcinat
  • o ceapă mică
  • 2 linguri de ulei de măsline

Pentru sos

  • 200 ml de sos de roșii
  • 100 ml de vin alb
  • 150 ml de smântână lichidă
  • câteva frunze de busuioc și pătrunjel tocate mărunt

Mod de preparare - Ravioli cu homar și sos cremos de roșii

Mai întâi începem cu aluatul pentru ravioli. Aluatul se face amestecând făina, sarea și ouăle până obținem o compoziție omogenă. Întindem foaia de paste și o tăiem în 8 bucăți mai mari, apoi presărăm făină pe fiecare bucată și o mai trecem și prin aparatul de întins foaia de paste.

Pentru a pregăti umplutura pentru ravioli, într-un bol radem coaja de la lămâie, adăugăm parmezanul, tăiem mărunt usturoiul, tocăm mărunt carnea de homar după ce am scos-o din carapace, apoi adăugăm ricotta, sarea și piperul și amestecăm totul bine până obținem o compoziție omogenă.

Pentru sos taie mărunt ceapa galbenă. Într-o tigaie pune la încins uleiul de măsline, adaugă ceapa și sarea și lasă la călit până când ceapa devine translucidă. Apoi adaugă sosul de roșii și puțin din usturoiul rămas și lasă să fiarbă pentru 15-20 de minute amestecând din când în când. Adaugă și vinul alb și lasă să scadă sosul. Mai poți adăuga sare și piper după gust.

Între timp, cât fierbe sosul, trebuie să umpli foile de paste cu umplutura de ravioli. Așează fiecare bucată pe blatul de lucru și pune o lingură din umplutura cu homar în mijloc, urmând ca apoi să închizi pachețelul. Repetă procesul pentru fiecare raviolo în parte. Aceștia trebuie fierți înainte de a fi puși în sos. Umple o oală cu apă și adaugă sare, iar când ajunge la punctul de fierbere e timpul să fierbi ravioli doar pentru câteva minute până când se înmoaie.

Scoate-i și scurge-i de apă și adaugă-i în sosul de roșii. Mai lasă să fiarbă preparatul tău pentru ca ravioli să absoarbă din savoarea sosului de roșu.

