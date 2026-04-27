Sfeclă coaptă cu brânză de capră și nuci prăjite. Ingrediente clasice, dar pline de stil

Această rețetă are în compoziție ingrediente clasice, dar extrem de folosite în bucătărie. Sfeclă, brânză de capră și nuci. Oțet, suc de portocale și multă bună dispoziție pentru a o savura la prânză sau cină, de sine stătătoare sau alături de alte preparate.

Dacă n-ai încercat vreodată sfeclă coaptă și sărată, trebuie s-o faci! Nu-ți face griji, însă, sfecla nu va avea un gust prea sărat și o vei putea savura așa cum îți dorești. Va fi asezonată perfect, și va avea un gust dulce, cu o textură fermă.

Sfeclă coaptă cu brânză de capră și nuci prăjite

Pentru a păstra atât culoarea, cât și nutrienții, se recomandă să așezi 5–6 sfecle într-un vas de copt de aproximativ 23×33 cm, să torni un strat de apă de circa 2–3 cm, să acoperi bine cu folie de aluminiu și să le gătești la cuptor până când un cuțit pătrunde ușor în ele, aproximativ o oră și jumătate.

Poți de asemenea să coci sfecla în sare, împreună cu rozmarin și cimbru. Aproape niciun strop de lichid nu se scurge din sfeclă în acest fel (poate doar o cantitate infimă). Dacă scopul este păstrarea culorii și a nutrienților, atunci coacerea în sare este, fără îndoială, cea mai bună metodă.

Articolul continuă după reclamă

Sfecla se potrivește foarte bine cu portocala, așa că dressingul pentru această salată, este deosebit de reușit: suc de portocale redus, coajă de portocală, eșalotă, oțet de orez, arpagic și ulei de măsline. Dressingul se toarnă peste salată, în loc de a o amesteca, pentru că sfecla poate transforma rapid totul într-o masă roșie uniformă. Crezi că nu-ți place sfecla? Încearc-o coaptă în sare.

Ingrediente

1,5 – 2 livre de sfeclă roșie (aprox. 700–900 g), spălată, cu frunzele îndepărtate

sare kosher, dacă folosești metoda de coacere în sare

câteva crenguțe de cimbru și rozmarin (opțional)

Pentru dressing:

1/4 cană de eșalotă tocată foarte fin

1/4 cană de oțet balsamic alb

sucul de la o portocală (aprox. 1/4 cană)

1/2 linguriță de sare

1/3 – 1/2 cană de ulei de măsline extravirgin

Pentru asamblare:

brânză de capră, aproximativ 120 g

1/2 cană de nuci

frunze verzi (salată), aproximativ 140 g

arpagic, tăiat cu foarfeca sau tocat fin

