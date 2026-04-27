Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Sfeclă coaptă cu brânză de capră și nuci prăjite. Ingrediente clasice, dar pline de stil

Sfeclă coaptă cu brânză de capră și nuci prăjite. Ingrediente clasice, dar pline de stil

Această rețetă are în compoziție ingrediente clasice, dar extrem de folosite în bucătărie. Sfeclă, brânză de capră și nuci. Oțet, suc de portocale și multă bună dispoziție pentru a o savura la prânză sau cină, de sine stătătoare sau alături de alte preparate.

Publicat: Luni, 27 Aprilie 2026, 12:37 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 13:38
Sfeclă coaptă cu brânză de capră și nuci prăjite | mai multe ingrediente într-o farfurie

Dacă n-ai încercat vreodată sfeclă coaptă și sărată, trebuie s-o faci! Nu-ți face griji, însă, sfecla nu va avea un gust prea sărat și o vei putea savura așa cum îți dorești. Va fi asezonată perfect, și va avea un gust dulce, cu o textură fermă.

Sfeclă coaptă cu brânză de capră și nuci prăjite

Pentru a păstra atât culoarea, cât și nutrienții, se recomandă să așezi 5–6 sfecle într-un vas de copt de aproximativ 23×33 cm, să torni un strat de apă de circa 2–3 cm, să acoperi bine cu folie de aluminiu și să le gătești la cuptor până când un cuțit pătrunde ușor în ele, aproximativ o oră și jumătate.

Poți de asemenea să coci sfecla în sare, împreună cu rozmarin și cimbru. Aproape niciun strop de lichid nu se scurge din sfeclă în acest fel (poate doar o cantitate infimă). Dacă scopul este păstrarea culorii și a nutrienților, atunci coacerea în sare este, fără îndoială, cea mai bună metodă.

Citește și: Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână, un deliciu culinar simplu și rapid

Sfecla se potrivește foarte bine cu portocala, așa că dressingul pentru această salată, este deosebit de reușit: suc de portocale redus, coajă de portocală, eșalotă, oțet de orez, arpagic și ulei de măsline. Dressingul se toarnă peste salată, în loc de a o amesteca, pentru că sfecla poate transforma rapid totul într-o masă roșie uniformă. Crezi că nu-ți place sfecla? Încearc-o coaptă în sare.

Ingrediente

  • 1,5 – 2 livre de sfeclă roșie (aprox. 700–900 g), spălată, cu frunzele îndepărtate
  • sare kosher, dacă folosești metoda de coacere în sare
  • câteva crenguțe de cimbru și rozmarin (opțional)

Pentru dressing:

  • 1/4 cană de eșalotă tocată foarte fin
  • 1/4 cană de oțet balsamic alb
  • sucul de la o portocală (aprox. 1/4 cană)
  • 1/2 linguriță de sare
  • 1/3 – 1/2 cană de ulei de măsline extravirgin

Pentru asamblare:

  • brânză de capră, aproximativ 120 g
  • 1/2 cană de nuci
  • frunze verzi (salată), aproximativ 140 g
  • arpagic, tăiat cu foarfeca sau tocat fin

AS.ro Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia Cât costă o noapte de cazare, de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, din Mamaia
Observatornews.ro Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările Cea mai puternică furtună care a lovit România în 2026. Care sunt urmările
Antena 3 Surse: La întâlnirea de la Cotroceni, Bolojan și Grindeanu nu și-au vorbit. Nu a fost acceptat moratoriul pe toate proiectele PNRR Surse: La întâlnirea de la Cotroceni, Bolojan și Grindeanu nu și-au vorbit. Nu a fost acceptat moratoriul pe toate proiectele PNRR

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână, un deliciu culinar simplu și rapid
Rețeta de tagliatelle cu somon și sos de smântână, un deliciu culinar simplu și rapid
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Pui cu sos cremos cu lămâie și sparanghel. Rețeta inedită care îi va fascina pe membrii familiei
Pui cu sos cremos cu lămâie și sparanghel. Rețeta inedită care îi va fascina pe membrii familiei
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de turiști. N-a funcționat
Un orășel japonez de la poalele Muntelui Fuji și-a anulat festivalul de cireși înfloriți ca să scape de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților! „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator!“
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților! „Îmi voi exercita... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Momente dramatice pentru Andreea Sasu! Vedeta este internată din nou de urgență. Mesajele sfâșietoare ale lui Philipp Plein
Momente dramatice pentru Andreea Sasu! Vedeta este internată din nou de urgență. Mesajele sfâșietoare ale lui... Kudika
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion Redactia.ro
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor:
Moarte şocantă a unei fetiţe de 2 ani din Constanţa. Ce spun vecinii părinţilor: "Ştiu de o mică neatenţie" Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon Hello Taste
