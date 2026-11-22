Plăcinta cu mere e unul dintre deserturile la care nu trebuie să renunți în post, cu doar câteva trucuri simple.

Plăcinta cu mere de post se face ușor, din ingrediente simple | Shutterstock

Mulți cred că fără ouă, lapte și unt nu se poate face un aluat bun, dar există numeroase rețete care demonstrează contrariul.

Rețetele vechi foloseau ingrediente simple, ca uleiul, oțetul sau apa minerală, care pot ține locul celor de origine animală.

Dacă îți e pofta de dulce, poți apela la o plăcintă simple cu mere, ce include ingrediente simple și ieftine.

Plăcinta cu mere rulată se face de generații în casele românilor și rămâne una dintre cele mai apreciate rețete din perioada de post dulci ale perioadei de post.

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Cum faci un aluat de plăcintă de post

Pentru aluat de plăcintă de post, untul clasic e înlocuit de ulei, la care se adaugă și oțet, pentru ca aluatul să iasă fraged, scrie BZI.

Pentru aluat, ai nevoie de:

1 kg de făină

3 linguri de oțet

1 cană de ulei

apă cât cuprinde

1 linguriță de sare

Făina cernută se combină cu oțetul, uleiul și sarea, după care se toarnă apă treptat, până obții un aluat tare. Secretul e să torni apa încet, treptat, pentru a te asigura că nu vei obține un aluat prea umed.

Grosimea foii contează. O foaie subțire se rulează ușor și se coace uniform, ca plăcinta să iasă fragedă, nu groasă și cleioasă

Rețetă pentru plăcintă cu mere de post

Pentru umplutură, ai nevoie de doar câteva ingrediente simple:

1 kg de mere

100 g de zahăr

esență de vanilie

scorțișoară

o mână de miez de nucă tocat

puțin ulei, pentru călit

Merele se spală, se curăță de coajă și se dau pe răzătoarea mare, scrie Antena 3. Urmează pasul pe care mulți îl sar și care strică adesea plăcinta. Merele rase trebuie stoarse de zeamă. Dacă rămân prea zemoase, lichidul se scurge în cuptor și aluatul se înmoaie.

Pentru a obține un gust și mai profund, călește merele într-o tigaie cu puțin ulei, după care adaugă zahărul. Umplutura se ține pe foc mic până devine cremoasă. După ce ai oprit focul, adaugă scorțișoară, esență de vanilie și o mână de miez de nucă tocat.

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După ce s-a răcit compoziția, merele se întind pe foaia de aluat, în cantitatea dorită. Apoi foaia se rulează cu grijă, ca umplutura să rămână înăuntru. Pune plăcinta într-o tavă unsă cu ulei, ca să nu se lipească.

Plăcinta se coace într-un cuptor preîncălzit, la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 30 de minute.

Plăcinta nu se mănâncă fierbinte, scoasă direct din cuptor, ci rece, pentru că după coacere interiorul e foarte fraged și se poate rupe. După ce s-a răcit, plăcinta se poate pudra cu zahăr pudră.

Rețeta nu are ingrediente scumpe, nu cere dospire și nu e nevoie de experiență în bucătărie. E un desert de post delicios, simplu de făcut.

E ideală pentru o duminică în familie și folosește un ingredient care se găsește din abundență în această perioadă, la un preț accesibil, respectiv merele. O altă variantă e să folosești dovleac în loc de mere, dacă vrei să te bucuri de o aromă și mai puternică de toamnă.