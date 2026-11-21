Chef Ștefan Popescu a acceptat o provocare alături de soția lui, dar finalul nu a fost cel așteptat. Juratul a fost lovit în cap cu o minge. Cum a reacționat.

Chef Ștefan Popescu a avut parte de un moment amuzant alături de soția sa, în timpul unei provocări care s-a încheiat cu o lovitură neașteptată. Juratul și-a pus o sticlă pe cap, iar partenera lui a încercat să o doboare folosind mai multe obiecte. Dacă primele încercări au fost reușite, ultima s-a terminat diferit.

Chef Ștefan Popescu și-a lăsat soția să țintească o sticlă aflată pe capul lui

Provocarea a fost una simplă la prima vedere, dar destul de riscantă. Chef Ștefan Popescu a acceptat să țină o sticlă pe cap, în timp ce soția lui a încercat să o doboare fără să îl atingă.

Prima încercare a fost cu o curea. Soția juratului a reușit să lovească sticla și să o dea jos, fără să îl atingă pe acesta. Cei doi au continuat apoi provocarea, iar următorul obiect folosit a fost un papuc.

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Nici de această dată lucrurile nu au luat o întorsătură neplăcută. Soția lui Ștefan Popescu a reușit să doboare sticla fără să își lovească soțul.

Ultima încercare a fost însă cea care a schimbat totul. De această dată, femeia a ales o minge pentru a lovi sticla. Numai că ținta nu a mai fost la fel de precisă, iar mingea l-a lovit direct în cap pe chef Ștefan Popescu.

Reacția lui chef Ștefan Popescu după ce a fost lovit cu mingea

Deși provocarea nu s-a încheiat chiar așa cum și-ar fi dorit, juratul a primit momentul cu umor. Acesta nu și-a ascuns încrederea în soția lui și a transmis un mesaj amuzant după întâmplare.

„Eu v-am spus că am încredere în soția mea”, a fost mesajul transmis de chef Ștefan Popescu.

Chef Ștefan Popescu este unul dintre bucătarii cunoscuți din România și a devenit popular în rândul publicului și prin aparițiile sale în emisiunile culinare de televiziune. Acesta este apreciat pentru experiența sa în bucătărie, dar și pentru personalitatea sa.

Dincolo de activitatea profesională, chef Ștefan Popescu mai împărtășește cu urmăritorii săi și momente din viața personală.

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