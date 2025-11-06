Chef Richard Abou Zaki a deschis pop-up-ul Retroscena cu o seară memorabilă. Ce surpriză a pregătit. Imagini spectaculoase

Antena Căutare
Primul pop-up cu stea Michelin din România, pregătit de Chef Richard Abou Zaki, a început ieri la Domeniul Știrbey, pe acorduri de Vivaldi, cu o seară în care juratul Chefi la cuțite a oferit, alături de echipa sa, o impresionantă demonstrație culinară.

Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 13:13
O seară în care mâncarea a fost ridicată la rang de artă și niciun detaliu nu a fost lăsat la voia întâmplării. O seară în care cei prezenți s-au bucurat de un veritabil spectacol al gustului și emoțiilor.

Chef Richard Abou Zaki a deschis pop-up-ul Retroscena cu o seară memorabilă la Domeniul Știrbey. Ce i-a uimit pe toți cei prezenți

Pentru cel mai așteptat eveniment gastronomic al anului în România Chef Richard a adus la Domeniul Știrbey întregul concept al restaurantului său din Porto San Giorgio – de la poveste și decor la ingrediente și preparate cu care a scris istorie la Retroscena. Întreaga echipă i-a fost alături, o echipă din care acum face parte și Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite. Meniul a fost alcătuit din acele signature dish-uri cu care Chef Richard a construit brand-ul Retroscena și a câștigat steaua Michelin cu care a devenit primul român deținător al celei mai înalte distincții gastronomice.

Richard Abou Zaki și Claudiu Gherghuț, câștigător Chefi la cuțite

Richard Abou Zaki și Claudiu Gherghuț, câștigător Chefi la cuțite

„Pentru mine, aceste seri de la Știrbey sunt un vis devenit realitate: visul de a aduce acasă, în țara mea, România, rezultatul muncii mele. Așa cum spun și în invitația la acest pop up, după 24 de ani, mă întorc acasă și aduc cu mine echipa și restaurantul meu. Și pentru că am spus de echipă, le mulțumesc din suflet tuturor celor care muncesc alături de mine pentru a realiza acest eveniment excepțional. Sunt extrem de emoționat să trăiesc această experiență și mă bucur că pot transmite astfel identitatea mea culinară, felul în care eu înțeleg fine dining-ul de care trebuie să ne bucurăm ca de un spectacol special. A fost o primă seară foarte reușită, iar dacă emoțiile mele au ajuns la cei care au fost aici, eu sunt recunoscător”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

colaj foto cu richard abou zaki
Peștele amberjack cu sos mediteranean, triptic de lămâie și busucioc, varza în roșu, cu ienupăr și sos de anghilă afumată, risotto-ul adriatic cu măsline verzi, biban de mare și fenicul sălbatic, peștele grouper cu sos bernaise, unt brun, sos de ierburi aromatice și dovlecel umplut cu cremă marină fac parte din meniul care culminează cu celebrul desert Coccobello al mare. La final, clienții primesc ca mărturii ale gustului unei seri memorabile mini-eclere ce reunesc aceleași note definitorii conținute de Coccobello al mare, pregătite de Andreea Ignat, câștigătoarea sezonului 14 Chefi la cuțite. Pop-up-ul Retroscena de la Domeniul Știrbey continuă până pe 16 noiembrie, data care marchează și începutul noului sezon Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

