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Chef Richard Abou Zaki a renunțat la tunica de bucătar și s-a relaxat la piscină! Cum arată și ce detaliu au observat mulți

Chef Richard Abou Zaki a renunțat la tunica de bucătar și s-a bucurat de momente de relaxare la piscină. Cum arată și ce detaliu au remarcat fanii imediat în imagini.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 13:51 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 16:47
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Descoperă cum arată Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite când renunță la tunica de bucătar | Antena 1
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Chef Richard Abou Zaki, îndrăgitul jurat de la emisiunea Chefi la cuțite, pare să își fi luat o binemeritată pauză, așa că recent a publicat imagini cu el bucurându-se de o vacanță în preajma lacului Como din Italia. Bucătarul a renunțat la tunica de bucătar și s-a bucurat de o priveliște de vis și acesta a fost momentul în care fanii au observat un detaliu surprinzător în imagini.

Chef Richard Abou Zaki a renunțat la tunica de bucătar și s-a relaxat la piscină! Cum arată și ce detaliu au observat mulți

Luna iunie a adus o vreme frumoasă în Italia, așa că Chef Richard Abou Zaki a decis să profite din plin și să își ofere mici momente de relaxare. Îndrăgitul jurat de la emisiunea Chefi la cuțite pare să fi plecat într-o vacanță la un cunoscut hotel aflat pe marginea lacului Como.

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Astfel, acesta a renunțat la tunica albă de bucătar și a ales să se bucure de apa răcoritoare a piscinei cu vedere superbă. Încântat de peisajul divin, Chef Richard Abou Zaki a părut că savurează din plin momentul. Acesta a fost momentul în care urmăritorii săi au avut ocazia să îl vadă pe îndrăgitul bucătar cu bustul la vedere și nu puțini au observat un detaliu surprinzător.

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Deși este mereu ocupat cu restaurantul său, Retroscena, cu filmările pentru Chefi la cuțite sau cu participarea la diferite evenimente din lumea gastronomiei internaționale și nu are mult timp de făcut sport, iată totuși că Chef Richard Abou Zaki arată într-o formă de zile mari. Ochii curioșilor au observat imediat fizicul de invidiat al celebrului bucătar și nu puține au fost reacțiile de apreciere transmite de urmăritori pe Instagram.

Recent, acesta s-a bucurat de o zi la plajă alături de Carlotta, fiica lui, dar și de aniversarea mamei sale, un eveniment de la care nu lipsește niciodată, așa cum chiar el a declarat în repetate rânduri. Familist convins, Chef Richard Abou Zaki face astfel tot ce îi stă în putință pentru a se împărți cât mai bine între viața de familie și cea profesională, detaliu extrem de apreciat de fanii săi.

colaj foto cu richard abou zaki de la chefi la cutite
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