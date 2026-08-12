Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 12 august 2026. Raluca Bădulescu, impresionată până la lacrimi de o văcuță

În emisia de Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere de pe 12 august 2026, vedetele au ajuns la o fermă de vaci și viței. Raluca Bădulescu a fost sensibilizată de interacțiunea sa ca una dintre bovinele de la fermă.

Raluca a fost impresionată de frumusețea vacii și a plâns minute în șir. Regina a mărturisit că nu a mai stat niciodată atât de aproape de o văcuță și că a descoperit ce animal minunat este.

În timp ce Florin Stamin mulgea vaca, Raluca Bădulescu, fosta lui soție, mângâia bovina. Regina a fost emoționată până la lacrimi și și-a propus să nu mai consume carne de vită.

„Eu am avut un moment de conectare în spiritualitate absolută. Sunt atât de frumoase vacile!”, a spus Raluca Bădulescu.

De ce a plâns Raluca Bădulescu și ce promisiune a făcut

„Cine e cea mai frumoasă regină? Acum dacă te-am cunoscut n-o să mai mânânc carne de vacă niciodată. Te iubesc! E atât de bună și atât de frumoasă! Am plâns încontinuu, nu mai puteam. Mă gândeam că va fi sacrificată și o să moară. Era prietena mea și nu e vorba doar de ea, mai avea și alte prietene acolo. Nu mai mâncați carne! E atât de bună și de frumoasă și am simțit că o iubesc, că am fost așa iubite. E atât de scumpă!”, a mai spus Regina după ce s-a împrietenit cu văcuța.

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Serghei Mizil a observat și el legătura dintre Raluca Bădulescu și văcuță.

„Raluca m-a impresionat. Mângâia vaca și plângea!”, a spus Serghei Mizil.

Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău au acceptat provocările lui Nea Mărin într-o nouă etapă a sezonului 2 Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere se vede în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Nea Mărin este gata să primească noi concurenți și să-i provoace cu unele dintre cele mai neașteptate provocări. Alături de căpitanii celor două echipe – Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, respectiv Rikito și Sonny, invitații vor lupta pentru miza deja cunoscută – șansa la relaxare, în timp ce adversarii muncesc!

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