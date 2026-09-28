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Anchetele Diagnostic: Profit schimbă regulile! După 19 ani de blocaj, statul pune în mişcare legea ce trebuie să ajute bolnavii

Ancheta jurnalistică fără precedent a Observator a reușit, în câteva săptămâni, ceea ce statul nu a făcut timp de aproape două decenii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 12:48 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 12:50
Descoperă ce efecte au avut deja anchetele Diagnostic: Profit, de la Observator | Antena 1/Observator
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Seria de investigații Diagnostic: Profit!”, difuzată de Observator, începând cu 4 septembrie, produce deja efecte concrete: Ministerul Sănătății a pus în consultare publică normele de aplicare ale Legii 118/2007, rămasă fără norme timp de 19 ani. Este legea care ar trebui să stabilească exact cine poate practica medicina alternativă, în ce condiții și, mai ales, ce nu are voie să facă un terapeut în relația cu un pacient. Proiectul pus în dezbatere publică prevede că practicienii trebuie să fie acreditați și nu pot să se prezinte drept medici sau să recomande pacienților să renunțe la tratamentele medicale prescrise, precum chimioterapia sau radioterapia. De asemenea, pacienții trebuie să primească informații despre terapia propusă, riscuri și contraindicații.

Anchetele Diagnostic: Profit schimbă regulile! După 19 ani de blocaj, statul pune în mişcare legea ce trebuie să ajute bolnavii

Anchetele Observator „Diagnostic: profit! au arătat cum, în lipsa acestor norme, în jurul bolnavilor de cancer s-a dezvoltat o adevărată industrie a promisiunilor. Oameni vulnerabili au fost abordați cu tratamente-minune, suplimente și terapii prezentate drept alternative la medicina bazată pe dovezi. Jurnaliștii Observator au intrat sub acoperire în această lume și au documentat mecanismele prin care frica de boală este transformată în bani.

Primul caz: medicul de la clinica lui Gigi Becali

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Liviu Bălulescu, medic la clinica Imunomedica, a fost filmat în timp ce făcea afirmații potrivit cărora cancerul ar fi o „bătătură”, iar oncologii ar fi „criminali”. În discuțiile purtate cu reporterul Observator, prezentate în reportajul difuzat pe 9 septembrie, acesta susținea și utilizarea vitaminelor în locul tratamentului oncologic standard.

După difuzarea anchetei, Liviu Bălulescu a fost demis de la clinica lui Gigi Becali. Mai mult, Colegiul Medicilor din București s-a autosesizat și a început cercetarea disciplinară. Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a confirmat că demiterea a venit în urma anchetei Observator și că organismul profesional a început verificările.

Este una dintre primele consecințe directe ale seriei „Diagnostic: Profit!”.

Al doilea caz: soții Văduva și „tratamentul” cu plante și biorezonanță

O altă anchetă, difuzată pe 16 septembrie, a dus reporterii Observator în clinica preotului Marius Văduva și a soției lui, Annemarie, unde nu exista niciun medic oncolog, dar pacienții erau întâmpinați de persoane care se prezentau drept „oncoterapeuți”.

Reporterul sub acoperire a filmat aparate de biorezonanță prezentate drept capabile să „vadă” boala și să ofere informații despre celulele tumorale, precum și recomandări de plante și suplimente în locul tratamentului oncologic. Ancheta a arătat și cum pacienților li se vorbea despre plante drept alternativă la chimioterapie și despre presupuse tratamente care ar putea „lupta” cu celula tumorală.

Tratamentul putea ajunge la 2.000 de lei pe lună, iar firma soților Văduva a raportat o cifră de afaceri de peste două milioane de lei în 2025, după un milion de lei în 2023. Compania susține că prin clinică au trecut peste 4.000 de pacienți și că s-a extins în sistem de franciză în alte cinci orașe.

Al treilea caz: fostul polițist care se prezintă drept „oncoterapeut”

Observator a dezvăluit, pe 23 septembrie, și povestea lui Silviu Brînzoi, fost polițist ajuns să se prezinte drept „oncoterapeut”, fără studii medicale. În anchetă, acesta vorbește despre tratarea bolnavilor de cancer și despre suplimentele pe care le comercializează.

Cazul lui a arătat cât de ușor poate fi construită, în jurul unui titlu care sună medical, o activitate adresată unor pacienți aflați în situații extrem de vulnerabile.

O industrie construită pe speranța bolnavilor

De la un caz la altul, „Diagnostic: Profit!” a urmărit aceeași întrebare: cine îi protejează pe oamenii care, în fața unui diagnostic de cancer, sunt dispuși să creadă orice le promite vindecarea?

Anchetele au arătat cum tratamentele alternative sunt prezentate, în anumite cazuri, nu doar ca terapii complementare, ci ca înlocuitori ai chimioterapiei sau radioterapiei. Specialiștii consultați de Observator au atras atenția asupra riscului ca un pacient să piardă timp prețios renunțând la tratamentul medical recomandat.

Iar efectele nu s-au oprit la nivelul dezvăluirilor jurnalistice.

După 19 ani, Ministerul Sănătății pune legea în mișcare

Pe 25 septembrie, Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică normele de aplicare ale Legii 118/2007. Este legea care ar fi trebuit să aibă norme într-un an de la adoptare, dar care a rămas aproape două decenii fără regulile necesare pentru a putea fi aplicată eficient.

Normele sunt acum în consultare publică timp de 30 de zile, urmând ca proiectul să fie aprobat ulterior de ministrul Sănătății. Observator subliniază însă că acesta este doar primul pas și că este nevoie în continuare de o schimbare legislativă care să protejeze efectiv pacienții.

„Diagnostic: Profit!” continuă

Observator va urmări în continuare ce se întâmplă cu normele, ce schimbări vor fi făcute și dacă statul va reuși să pună ordine într-un domeniu în care, timp de aproape 20 de ani, lipsa regulilor a lăsat loc pentru promisiuni fără acoperire și pentru afaceri construite în jurul disperării bolnavilor.

Miercuri, 30 septembrie, Observator prezintă un nou reportaj în care unul dintre protagoniștii episodului difuzat pe 16 septembrie, preotul Marius Văduva, vorbește despre clinica sa, în timp ce o pacientă dezvăluie cum arată ședințele de terapie cu soții Văduva.

Primele episoade ale seriei de anchete sunt disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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