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Andrei Beleuț de la Mireasa, nemulțumit de comportamentul lui Ande: „E foarte rău”. Ce spune concurentul că l-a deranjat

Andrei Beleuț a declarat la Mireasa, Direct din Culise că a fost nemulțumit de comportamentul Andreei. De asemenea, Ande a precizat că tânărul a făcut o afirmație care a deranjat-o. Cei doi spun că nu mai este cale de împăcare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 13:34 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 13:52
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Andrei Beleuț a anunțat că s-a certat cu Ande. Concurentul Mireasa a declarat că nu i s-a părut normal că fata care a intrat pentru el în casa Mireasa să vrea să interacționeze cu alți băieți. De asemenea, Beleuț s-a simțit respins în momentul în care a făcut gesturi de apropiere față de ea, iar la petrecere nu a dorit să comunice cu ea.

Citește și: Cine este Ande, tânăra care a intrat în casa Mireasa pentru Andrei Beleuț. Cum a reacționat concurentul când a văzut-o

În casa Mireasa a fost un curs de bachata, iar Ande a vrut să schimbe partenerul, așa cum se practică în acest stil de dans.

Andrei Beleuț s-a certat cu fata care a intrat în casa Mireasa pentru el: „E foarte rău”. Ce spune el că a făcut Ande: „Simțeam repulsie”

„Nu mi se pare normal când intri ca femeie special pentru un băiat… Era un moment de apropiere între noi doi și tu să dorești să interacționezi cu alți băieți. Nici măcar nu știa multe lucruri despre mine. Am vrut să-i văd reacțiile, gesturile și m-am convins. Este foarte de rău. A fost o glumă în care mâncasem amândoi dintr-o farfurie și erau 2 furculițe. Și am gustat cu furculița ei și i-am spus că e mai dulce. Mi-a răspuns cringe. Eu încerc să-ți fac un compliment să-ți spun că ești dulce și tu îmi spui cringe. Rămâi cu cringe. Eu nu prea iert greșelile. Le petrecere nici nu simțeam nevoia să vorbesc cu ea. Simțeam repulsie”, i-a spus Andrei Beleuț Andreei Frățilă la Antena Stars.

De cealaltă parte, Ande a precizat că Beleuț a făcut niște afirmații care au deranjat-o: „A zis că ce a trăit el, nu am visat eu. Și asta îmi dă de înțeles că e narcisist”, a spus Ande.

Reamintim că Ande a intrat în casa Mireasa pentru Andrei Beleuț. Tânăra are la dispoziție 14 zile pentru a-l cunoaște pe concurentul care i-a atras atenția și la finalul acestui termen se va decide dacă va rămâne în competiție în calitate de concurentă, sau dacă va pleca acasă.

Citește și: Andrei Beleuț, dezvăluire neașteptată despre Veronica, la Mireasa. Ce a făcut ea la petrecere. Simona Gherghe: „O să verificăm”

Beleuț și Ande

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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