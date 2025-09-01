Chef Richard Abou Zaki, anunțul mult așteptat de fanii săi. Ce surprinză le pregătește românilor

Chef Richard Abou Zaki le pregătește o surprinză fanilor săi din România. Juratul Chefi la cuțite a dat vestea, iar Irina Fodor a reacționat imediat.

Vești bune pentru fanii lui chef Richard Abou Zaki! Juratul Chefi la cuțite a devenit, în urmă cu patru ani, cel mai tânăr Chef cu o stea Michelin din Italia și singurul român care deține cea mai înaltă distincție din industria gastronomică. El continuă să țină ștacheta sus la restaurantul său și acum se pregătește să se extindă. Nu oriunde, ci în România!

Chef Richard Abou Zaki aduce Retrroscena în România. Modul inedit în care a dat vestea, în mediul online

Juratul tocmai a anunțat că aduce în țara lui natală conceptul Retroscena. De la cel mai înalt nivel al gastronomiei, acesta este entuziamat să împărtășească cu fanii săi preparatele speciale pe care le-a desăvârșit de-a lungul carierei sale.

Chef Richard Abou Zaki a dat vestea că aduce Retroscena în România prin intermediul unui videoclip inedit publicat pe rețelele sociale. În imagini, acesta dă mai tare radioul și aude „stirea” că: „povtrivit unor informații, se pare că Richard Abou Zaki aduce, pentru prima dată, Retroscena în România”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chef Richard Abou Zaki, premieră la el în restaurant! Ce lucru neașteptat s-a întâmplat la Retroscena. A filmat totul

Pop-up-ul va avea loc la București, într-o locație de poveste, care, însă, nu a fost dezvăluită încă. Juratul Chefi la cuțite a anunțat că va reveni cu toate informațiile în curând.

Retroscena vine la București !

Cu cea mai mare pasiune, dedicație și fericire, aduc restaurantul meu în țara mea natală!

Sunt mândru și onorat să vă dau vestea ca va avea loc primul Michelin Star Pop-up din România!

Ce emoții incredibile !

Lunea viitoare vă voi spune UNDE si CÂND !

Abia aștept!”, a mai transmis acesta în descierea postării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anunțul său a strâns o mulțime de aprecieri și comentarii. Irina Fodor, prezentoarea Chefi la cuțite, a reacționat imediat. „Waaaa!!!! Eu și Fodor ne apucăm să ne pregătim ținutele, să știi! Și “palatul”!”, a scris ea.

„Ce veste minunată! Mă bucur enorm că restaurantul chef-ului meu preferat ajunge la București Abia aștept experiența!”, a mai reacționat o fană.

Chef Richard Abou Zaki a primit reconfirmarea stelei Michelin al patrulea an la rând: ”Este o bucurie enormă acest rezultat”

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki deține pentru al patrulea an la rând simbolul excelenței culinare: steaua Michelin obținută cu restaurantul său, Retroscena.

Suprema distincție din domeniul gastronomic poate fi păstrată doar în urma unei evaluări riguroase făcute în fiecare an de către experții în industria HoReCa din juriul Michelin.

”Este o bucurie enormă acest rezultat obținut alături de întreaga mea echipă de la restaurantul Retroscena, care lucrează zi de zi la cel mai înalt nivel. Acest rezultat vorbește despre calitate, pasiune și dorința de a evolua constant. Este al patrulea an cu stea Michelin și de fiecare dată ne-a adus emoții uriașe. Pentru că această recunoaștere în lumea gastronomică mondială este greu de obținut – și mai greu de menținut. Zi de zi să păstrezi aceste standarde și să le oferi oaspeților tăi cea mai frumoasă experiență gastronomică și culturală este o responsabilitate foarte mare”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Citește și: Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite lansează prima sa carte! Cât costă, ce conține și de unde poți să o comanzi

Reconfirmarea stelei Michelin este o provocare continuă și o performanță pentru profesioniștii din domeniu.

”Mă bucur extraordinar de mult că printre cei care apreciază munca noastră se numără și mulți români. Chiar recent, într-una dintre seri, jumătate dintre oaspeții mei de la restaurant au fost români. Sunt oameni care vin din Timișoara, Iași, Cluj, București. Am avut de câteva ori și oaspeți din Piatra Neamț, orașul meu natal. Acest lucru îmi umple inima de bucurie și mă face să înțeleg o dată-n plus cât de important este un astfel de rezultat – și faptul că da, fine dining-ul poate face lumea să călătorească. Să parcurgi 1.500–2.000 de kilometri înseamnă că, într-adevăr, îți dorești să trăiești acea experiență culinară. Iar acesta este farmecul suprem al gastronomiei la cel mai înalt nivel”, a mai spus juratul Chefi la cuțite.