Chef Richard Abou Zaki și-a îngrijorat fanii cu o fotografie de la spital. Ce probleme are renumitul Chef: „Îmi iubesc meseria”

Sezonul 15 Chefi la cuțite va avea premiera pe 10 martie. Chef Richard Abou Zaki trece însă prin clipe grele după efortul depus.

Înainte de premiera celui de-al 15-lea sezon Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Chef Richard Abou Zaki și-a îngrijorat fanii cu o fotografie de pe patul de spital. Ce probleme are renumitul Chef: „Îmi iubesc meseria, îmi iubesc familia, îmi iubesc viața”

Chef Richard Abou Zaki a postat pe rețelele de socializare o fotografie din camera de gardă de la spital. Celebrul Chef a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce și-a neglijat sănătatea.

A mers de urgență la spital și a fost conectat imediat la perfuzii. Acesta acuza dureri mari de stomac. De pe patul de spital, Chef Richard Abou Zaki a vorbit despre ce l-a adus în această stare, mai exact despre stresul acumulat, munca, alimentația haotică și lipsa de odihnă. Pentru o peroadă, celebrul Chef va trebui să urmeze o dietă strică și, totodată, să fie mai atent la propriul corp și să acționeze în urma semnalelor date de acesta.

„Sâmbătă am avut niște dureri puternice la stomac, nu m-am simțit deloc bine, așa că am fost la spital pentru un control medical. Am simțit o stare de slăbiciune, am avut nevoie de perfuzii, care m-au repus pe picioare. Stresul și alimentația dată peste cap din ultima vreme, când am tot fost pe drumuri, și-au spus cuvântul.

Corpul mi-a trimis un semnal de alarmă, dar îmi revin. Acum voi urma o dietă strictă vreme de mai multe săptămâni și voi încerca să am un program puțin mai liniștit, deși asta e o provocare grea, pentru că eu mă consum pentru tot ce ține de meseria mea”, a spus el.

În postarea făcută pe Instagram, printre altele, Chef Richard spunea: „Nu știu când să mă opresc. În ultimele lunii corpul mi-a tot dat semnale, dar imediat ce îmi revenea simțeam că am renăscut și alergam și mai tare. Îmi iubesc meseria, îmi iubesc familia, îmi iubesc viața. Cea mai grea boală a mea este <<pasiunea>>.”

După această sperietură, Chef Richard Abou Zaki a ascultat de sfatul medicilor și al susținătorilor și a mers la munte, să se relaxeze pe pârtie.

Din 10 martie 2025, Chef Richard Abou Zaki este gata de o nouă provocare, un nou sezon extraordinar la Chefi la cuțite:

„Sezonul 15 vine cu o energie diferită între noi. Competiția crește de la sezon la sezon, dar vibe-ul în bucătărie e altul... Abia aștept să vedeți acțiunea din bucătărie. Nu vă pot spune prea multe deocamdată, dar credeți-mă, este fin, elegant, frumos și mai mult de-atât. Este un sezon cum n-ați mai văzut vreodată. Va aduce o revoluție în platou, iar asta chiar nu s-a mai văzut la Chefi la cuțite. Trebuie neapărat să vedeți, pentru că îmi veți da dreptate. Este un sezon exploziv!” a spus celebrul chef.