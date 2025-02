Răzvan Babană a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Despre ce este vorba și cum se simte fostul concurent Chefi la cuțite

Răzvan Babană, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Acesta își dorește să slăbească 60 de kilograme, motiv pentru care a apelat la ajutorul medicilor specialiști.

Luni, 27 ianuarie 2025, Răzvan Babană a fost supus unei intervenții chirurgicale. Fostul concurent de la Chefi la cuțite și-a făcut micșorare de stomac pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

Citește și: Cum arată mama lui Răzvan Babană, fost concurent la „Chefi la cuțite”. Imaginea a făcut senzație pe Instagram

Deși operație nu a fost deloc ușoară, totul a decurs foarte bine, iar acesta se află acum acasă. Mai mult, se pare că Răzvan Babană a fost externat la o zi după procedură, semn că se simte destul de bine.

Ce spune Răzvan Babană, fostul concurent de la Chefi la cuțite, despre operația de micșoare a stomacului la care a apelat

Articolul continuă după reclamă

După intervenția chirurgicală, fostul concurent de la Chefi la cuțite trebuie să păstreze un regim stric. Pentru câteva zile, Răzvan Babană trebuie să consume doar lichide. De altfel, se pare că acesta a început să scadă în kilograme după operație.

„Mă simt foarte bine, am început practic noua viață. Sunt foarte bine. De astăzi începând, timp de două săptămâni, am de consumat doar lichide. Apă, supă strecurată, ceai, compot strecurat, iaurt de băut, atât am voie să mănânc. Am început deja să scad în kilograme. Corpul meu va mânca grăsimea pe care o are”, a spus fostul concurent al show-ului culinar, potrivit spynews.ro.

„Operația a fost de o reușită maximă, am luat nota 10 cu plus. M-am operat luni dimineață și am fost externat marți seara, deja sunt acasă și mă simt foarte, foarte bine. Am depășit această încercare cu zâmbetul pe buze, am făcut pe toată lumea să râdă acolo la spital.

Încerc foarte tare să nu-mi ies din zona de confort. Totodată, încerc să și ies, pentru că vreau să-mi revin repede, să mă întorc la muncă repede, să fac ceea ce-mi place cât mai repede. Mi-am dat seama în perioada asta cât de important e să fii iubit de oameni, iar oamenii aceștia să se gândească la mine într-o manieră pozitivă. Astfel, au făcut pact cu Dumnezeu și a ieșit totul atât de bine. Am doar 48 de ore de la operație și eu sunt acasă, iar intervenția nu a fost deloc ușoară. O intervenție cu anestezie totală”, a mai povestit Răzvan Babană, conform sursei citate.

Citește și: Răzvan Babană de la Chefi la Cuțite, la un pas de moarte, după ce mașina lui era pe punctul de a lua foc. Ce s-a întâmplat

Fostul concurent de la Chefi la cuțite a explicat că stomacul său are dimensiunea stomacului unui bebeluș de șase săptămâni, după intervenția chirurgicală. Astfel, Răzvan Babană trebuie să fie foarte atent la alimentație în următoarea perioadă.

„După cele două săptămâni, voi reintroduce practic mâncarea. Acum am un stomac de bebeluș de șase săptămâni și reîncep să învăț organismul ce are voie să mănânce și ce nu are voie să mănânce. Nu simt nevoia să mănânc nimic, chiar mă chinui să beau apă. Sunt obligat cumva să beau. Trebuie să consum doi litri de lichide. O beau cam forțat, pentru că nu simt nevoia”, a mai dezvăluit Răzvan Babană despre intervenția chirurgicală.