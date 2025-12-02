De partea cealaltă, în ringul amuletelor, victoria i-a revenit din nou lui Chef Richard Abou Zaki.
Chef Sautner a dat cuțitul de aur. Ultima amuletă a sezonului stabilește câți concurenți va avea fiecare Chef în echipă
Azi urmează o ediție crucială pentru bătălia Chefilor: este ultima amuletă a sezonului, momentul în care se definitivează clasamentul în funcție de punctajele acumulate, astfel stabilindu-se numărul de concurenți din echipa fiecărui jurat.
Alexandru Helju, câștigătorul cuțitului de aur, l-a cucerit aseară pe Chef Sautner atât cu preparatul său, cât și cu punctele în comun, precum experiența profesională din Germania. ”Iubesc bucătăria de la vârsta de 15-16 ani”, le-a povestit Alexandru Helju Chefilor. ”În ultimii doi ani din cariera mea am lucrat ca Chef de partie la un hotel de 5 stele aflat în Top 100 Germania. De la Chef de partie am fost promovat la Junior Sous Chef, cu o echipă de 16 bucătari în spate”, a povestit Alexandru, care și-a întrerupt cariera din Germania, întorcându-se în România pentru a-și susține mama și a-i fi aproape tatălui său, care are grave probleme de sănătate.
Tot în ediția de aseară, jurații s-au întâlnit în Portul Mangalia pentru confruntarea culinară dată în numele celei de-a treia bombe, iar după degustarea lui Chef Vlad Pădurescu, bomba a plecat la Chef Richard Abou Zaki. Diseară, jurații se întorc în cetatea Brașovului, care a fost atât de primitoare cu ei, pentru a da lupta decisivă înainte de bootcamp.
Urmează ultima amuletă a sezonului, cea de-a patra bombă pusă în joc de Irina Fodor, care vine cu o temă ce va solicita din plin creativitatea Chefilor. Fiecare jurat va trebui să spună printr-un desert povestea călătoriei amuletelor pe teritoriul României. Miza este uriașă: diseară se va definitiva clasamentul în funcție de care se va stabili nmuărul de concurenți din fiecare tabără.
Așadar, ediția aduce emoții uriașe, pentru că este vorba de un nou început al competiției: regula este aplicată începând din acest sezon, misiunea Chefilor devenind cu atât mai complicată. Astfel, juratul de pe primul loc va avea 6 concurenți în echipă, cel de pe locul secund, 5 concurenți, iar Chefii de pe ultimele poziții își vor face tabere de 4, respectiv 3 competitori. Cum va arăta clasamentul final al amuletelor telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.