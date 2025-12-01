Chefi la cuțite, 1 decembrie 2025. Cine a câștigat bomba cu amulete. Ce verdict a dat Vlad Pădurescu: „M-am detașat!”

Antena Căutare
În ediția 9 din „Chefi la cuțite” sezonul 16, de pe 1 decembrie 2025, jurații au avut parte de o surpriză din partea Irinei Fodor. Aceștia l-au avut alături de Vlad Pădurescu, cel care le-a jurizat preparatele de la jocul de amuletă.

Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 23:10
Chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner au trecut printr-o adevărată provocare în ediția 9 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 1 decembrie 2025.

Jurații show-ului culinar au fost puși la încercare de Irina Fodor. Aceștia au gătit preparate din pește pe plită. Mai mult, chefii fost nevoiți să realizeze un fel de mâncare ce ar putea fi servit alături de un sortiment de vin.

Cine a câștigat bomba cu amulete în ediția 9 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 1 decembrie 2025

Situația a devenit tensionată în platoul Chefi la cuțite. Toți au așteptat cu nerăbdare să afle cine a reușit să pună mâna pe marele avantaj al serii. De data aceasta, Irina Fodor i-a ținut în suspans pe jurați.

„Pe măsură ce trec zilele, atmosfera devine din ce în ce mai incendiară. Și pot să tai tensiunea cu cuțitul pentru că nu degeaba suntem la cuțite!”, le-a spus prezentatoarea TV.

Un lucru este cert, chefii au făcut tot ce au putut pentru a impresiona degustătorul. În sezonul 16 Chefi la cuțite, aceștia luptă pentru o miză uriașă la jocurile pentru amuletă: puncte. Cine are cele mai multe puncte va avea și cei mai mulți concurenți în battle-uri.

Citește și: Cine este Gina Bradea, vloggerița care a jurizat preparatele chefilor în ediția de aseară. Cum a devenit cunoscută pe internet

„Este o bătălie între noi! E gravă situația!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

Vlad Pădurescu a degustat preparatele chefilor în ediția 9 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 1 decembrie 2025. Cheful a acordat o mare atenție detaliilor, punând accent pe gustul și complexitatea preparatelor.

„E greu!!”, a spus el.

„Ne-a dat și calde, și reci!”, a punctat chef Alexandru Sautner.

După ce a luat o decizie, Vlad Pădurescu și-a făcut apariția în fața juraților pentru a da verdictul final. Așadar, acesta a hotărât ca tigaia cu trei puncte să meargă către chef Ștefan Popescu. De asemenea, cheful i-a oferit bomba cu amulete lui Richard Abou Zaki.

„Am câștigat din nou! Wow! A doua bombă a sezonului. Gata, m-am detașat!”, a spus juratul.

Farfuria cu două puncte a ajuns la chef Orlando Zaharia, iar cea cu patru puncte la chef Alexandru Sautner.

„Mi-a părut rău pentru că, sincer, nu era niciun preparat de două puncte! Singurul motiv pentru care am dat două puncte a fost că am comparat”, a mai adăugat Vlad Pădurescu.

Citește și: Cine este OG Eastbull, primul și singurul rapper român din industria italienească care deține un disc de aur și două de platină

Chef Orlando Zaharia a apelat la un gest neașteptat după aflarea veștii. Acesta s-a băgat sub bancul de lucru: „Nu am vrut să dau ochii cu realitatea! Am realizat că m-a depășit Alexandru cu 33 de puncte. Richard s-a dus la 36 de puncte, Ștefan are 24, iar eu 31 de puncte. Sunt șanse să rămân pe locul 2”.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

