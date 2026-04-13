Chefi la cuțite, 13 aprilie 2026. Cine a câștigat primul battle al sezonului 17. Chef Richard Abou Zaki a confiscat farfurii

Prima bandă din sezonul 17 Chefi la cuțite a adus un verdict neașteptat, dar și un gest uluitor din partea lui chef Richard Abou Zaki. Telespectatorii au așteptat cu mare nerăbdare să afle câștigătorul primului battle. Iată ce s-a întâmplat.

Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 23:15 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 22:30

Cele patru echipe au muncit din greu în primul battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026. Deși n-au mai avut parte până acum de o astfel de experiență, concurenții s-au descurcat de minune.

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu și-au îndrumat îndeaproape echipele. Aceștia au fost foarte atenți la detalii, încercând să realizeze un meniu perfect pentru degustători.

Tema nu a fost deloc ușoară, încă cele mai mari emoții s-au simțit atunci când banda a adus prima farfurie în bucătăria show-ului culinar. Toți au așteptat cu nerăbdare să vadă care este deznodământul.

Încă din primele clipe, banda a reușit să surprindă pe toată lumea. Prima farfurie care a revenit în fața chefilor și concurenților a fost verde. Chef Alexandru Sautner și-a stăpânit cu greu entuziasmul.

„Am rămas șocată!”, a spus o concurentă din echipa verde.

„Am un gust amar! Chiar niciuna! Totuși, ceva bun era în farfurie. (...) Dar nu pot să cred să iau 0 la primul battle!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki când a văzut că farfuriile gri și verzi au luat cu asalt bucătăria Chefi la cuțite sezonul 17.

Pentru că echipa verde nu a respectat amuleta din timpul battle-ului, chef Richard Abou Zaki a apelat la un gest neașteptat. Juratul a confiscat trei farfurii verzi. De altfel, acesta l-a „taxat” și pe chef Orlando Zaharia.

„Normal că este frustrant!”, a precizat chef Alexandru Sautner.

În cele din urmă, banda a dat verdictul final. Chef Orlando Zaharia și echipa lui au câștigat primul battle al sezonului 17 Chefi la cuțite. Juratul s-a bucurat foarte tare la aflarea veștii: „Doamne, nu pot să cred. Parcă visez, este un lucru magic! Le mulțumesc celor din echipa mea!”.

Victoria obținută de echipa verde a stârnit o mulțime de reacții din partea concurenților.

„Avantajele sunt foarte importante și ajută la câștig”, a fost replica Elenei Barbu.

„Dacă ieșea desertul bun nu mai pierdeam, câștigam și noi 100%!”, a spus un concurent din echipa bordo.

„Mă simt mișto, mă simt bine pentru că primul battle a fost câștigat. Ce vrei? N-ai cum!”, a mai adăugat chef Orlando Zaharia.

Așadar, echipa verde, echipa bordo și echipa bej au intrat la duel după primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite. Înainte de proba individuală, chefii au ținut să își încurajeze concurenții, sperând că nu vor pierde pe nimeni. De asemenea, și Irina Fodor a folosit cuvinte de susținere pentru cei care au intrat la duel.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
