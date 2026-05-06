Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Farfuriile care au dezamăgit complet chefii. Ce au putut să găsească sub cloșuri: „E o glumă!”

Chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriză neplăcută la degustare, după proba individuală a concurenților din ediția 29 a sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026.

A fost o zi neagră pentru jurați! După un battle câștigat de echipa bej, chefii au trecut printr-o situație neașteptată la degustare. Deși au avut o temă ușoară la duel, concurenții au dezamăgit cu farfuriile lor.

Încă de când s-au așezat la bancurile de lucru, membrii echipelor au aflat că trebuie să lucreze cu legume. Fiecare a extras câte un bilețel dintr-un bol, iar mai apoi a oferit câte un ingredient adversarilor.

Pentru că au depus eforturi mari ca preparatele să fie impecabile, unii concurenți au uitat să adauge leguma vedetă în farfurie. De asemenea, alții au dat greș cu gustul sau cu aspectul mâncării.

„Nu cred! E o glumă! Ce au pățit, frate?! Nu înțeleg!”, a spus chef Orlando Zaharia

„A fost groaznic pentru mine când am văzut farfuria asta! M-am simțit total confuz. Suntem în individuala cu numărul 12, iar tu ai respect față de mine? Cum să te prezinți cu farfuria asta? Nu s-a mai întâmplat chestia asta”, a completat chef Richard Abou Zaki.

Ce au găsit jurații în farfuriile concurenților după battle-ul 12 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026

Chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia au fost luați prin surprindere de faptul că au găsit mâncare fără gust, dar și carne crudă în farfurii.

„Un piure din care nu vrei să mai guști a doua oară! Ce să fac? Un punct!”, a punctat chef Ștefan Popescu

„O farfurie de genul ăsta nu-ți pică prea bine! Astăzi este din rău în mai rău! E bătaie de joc. Ceva groaznic, chiar ne-au luat la mișto astăzi?”, a dezvăluit și chef Alexandru Sautner.

„Să dai puiul crud?”, a mai zis chef Alexandru Sautner despre preparatul lui Liviu din echipa bordo.

Așteptările chefilor au fost mari, dar rezultatele s-au aflat sub nivel. Jurații au fost complet dezamăgiți de ceea ce au gustat după cel de-al doisprezecelea battle.

„Vai de capul meu! Doamne, am terminat această jurizare care a fost cel puțin gravă! Mi-e rușine și ciudă că avem astfel de farfurii”, a mai adăugat chef Orlando Zaharia.

„Cea mai neagră seară! Două farfurii întrec orice limită a bunului simț”, a precizat chef Ștefan Popescu.

„În seara asta ar merita să plece acasă 7 concurenți!”, a fost replica lui chef Richard Abou Zaki.

„Individuala de astăzi, din opinia mea, rămâne în istorie!”, a mai completat chef Alexandru Sautner.

Mai mult, jurații au căzut de comun acord ca doi concurenți să fie eliminați în ediția 29 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Se pare că farfuriile au reușit să-i enerveze pe aceștia.

