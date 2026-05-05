Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Eliminare în echipa bej! Pe cine a pierdut chef Ștefan Popescu: „Îmi pare rău!”

Chef Ștefan Popescu a primit o lovitură dură în ediția 28 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 5 mai 2026. O concurentă din echipa lui a fost eliminată.

Echipele au avut parte de un duel dificil. Concurenții au fost nevoiți să pună în farfurie un element cremos, dar și unul crocant. Unii au luat-o ca pe o provocare și s-au bazat pe creativitate, în timp ce alții au considerat că este tema care îi va elimina din competiție.

Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au gustat cu mare atenție din preparatele. De altfel, juraților nu le-a fost deloc greu să ia o decizie în privința celei mai slabe farfurii de la proba individuală.

Mai mult, se pare că chefii au acordat și un punctaj maxim în ediția 28 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 5 mai 2026. Cel care a reușit să-i impresioneze a fost chiar Radu Beleț din echipa bej.

„Din păcate se menține teoria de data trecută. Nu înțeleg ce se întâmplă cu voi. N-au fost prea wow în seara asta. Au excelat câteva farfurii, dar mai puține decât ne-am dorit. Un singur punctaj maxim în seara asta”, a dezvăluit Irina Fodor.

Cel de-al unsprezecelea battle a venit cu un eveniment mai puțin plăcut pentru chef Ștefan Popescu. Juartul a pierdut încă un membru al echipei sale după proba individuală. Adela Gache a fost eliminată din show-ul culinar, având cel mai mic punctaj.

Concurenta și-a stăpânit cu greu lacrimile, însă a precizat că s-a bucurat de întreaga experiență trăită în bucătăria Chefi la cuțite.

„Îmi pare rău!”, a fost reacția Adelei Gache.

„Puiul era uscat, nu crocant! Până aici a fost!”, i-a spus chef Ștefan Popescu, vizibil dezamăgit de faptul că pierde încă un membru al echipei.

„Ești foarte simpatică și ne-ai făcut să ne distrăm”, i-a zis chef Richard Abou Zaki.

„Chiar mă bucur că am reușit să aduc o energie bună! Așa sunt eu și mi-am propus să dau tot ce este mai bun din mine. Am fost exact ce sunt eu! Mi-am demonstrat mie că nu am nicio treabă cu bucătăria. Gătesc doar cât să ne fie bine mie și copiilor mei. (...) Am fost 100% implicată, mi-am pus tot sufletul aici cât am stat. A fost frumos și plec un pic dezamăgită”, a mai ținut Adela Gache să evidențieze după eliminarea de la Chefi la cuțite.

„Este o fată extraordinară! E zâmbăreață, dar astăzi ceva nu i-a mers”, a mai afirmat chef Ștefan Popescu.

„A fost multă emoție și stres!”, a mai spus concurenta din echipa bej.

Adela Gache și-a luat la revedere de la colegii săi cu mari emoții. Deși se afla în echipă de câteva zile, aceasta a reușit să se integreze rapid.

