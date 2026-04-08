Chefi la cuțite, 7 aprilie 2026. Gagea, ultimul concurent din audiții, a primit un verdict la care nu se aștepta: „E un miracol”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 00:00 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 22:54

După ce a ars sosul de parmezan și a gătit prea mult păstăile de fasole de lângă somon, Gagea nu se aștepta să treacă în bootcamp. Totuși, chefii Sautner, Popescu și Orlando i-au dat o șansă.

Gagea Neaga Ilie are 25 de ani, este antreprenor, vine din Timișoara și locuiește în Bragadiru.

Verdict surprinzător pentru ultimul concurent din audițiile sezonului 17. Chef Richard: „E un miracol de la Dumnezeu”. Ce a făcut Gagea la Chefi la cuțite

„Vin dintr-o familie numeroasă: 6 frați, mama - 13 frați, tata - 14 frați. Am 100 de verișori. VIn dintr-o familie care se ocupă cu oieritul din moși strămoși. De mic nu m-am putut atașa de meseria asta pentru că e complicat. Vreau să fiu la cămașă, vreau altceva. Nu e locul meu acolo. Știu să mulg, să tund, să fac brânză. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o a fost să-mi construiesc propria parașută și era să-mi rup coloana”, a povestit Gagea.

Deși chefii au observat că păstăile sunt overcooked și le-au descris ca fiind „păstăi zăpăcite” și au simțit că sosul era ars, au văzut un potențial în farfurie.

„Știu că-ți dorești o minune de la Dumnezeu și se întâmplă”, a spus chef Sautner.

„Tu ești ultimul concurent din preselecțiile sezonului 17 Chefi la cuțite și ești un miracol de la Dumnezeu pentru că ai trei cuțite”, a spus chef Richard.

„La 3 cuțite nu mă gândeam. Ăsta e cuțitul meu de bucătar”, a spus Gagea, care a primit cuțitul negru, ca bilet de acces în bootcamp.

Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Revoluția în bucătărie continuă la Chefi la cuțite. De când competiția a trecut la un nou nivel, cu patru echipe, îmi dau seama că platoul ăsta se încinge de cum intrăm în el. Nici nu trebuie să ne dea startul Irina că noi deja începem întrecerea de la cabina de make up”, a declarat Chef Richard Abou Zaki înainte de începutul sezonului.

„De sezonul trecut, de când fiecare dintre noi are echipa lui și clasamentul stabilește numărul de concurenți al fiecăruia, competiția asta a intrat într-o nouă eră. Am început un nou capitol care continuă surprinzător în sezonul 17. Veți vedea unde poate duce dorința noastră constantă de a construi acest nou drum al gastronomiei în România”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Abia aștept să descoperiți ce se întâmplă în sezonul 17, să vedeți nu doar întrecerea nebună dintre noi, ci și oamenii care ne calcă pragul, concurenții care fac concursul ăsta cu atât mai puternic. Va fi epic!”, a anunțat Chef Alexandru Sautner.

„Intru în lupta asta mai pregătit ca niciodată. Dar Chefi la cuțite este mai mult decât o luptă. Este o călătorie magică în care ne descoperim constant. Și descoperim noi talente în bucătărie. Pentru că asta este o parte foarte importantă din misiunea noastră, din misiunea Chefi la cuțite”, a spus Chef Ștefan Popescu.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
