Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Eliminare dublă în show-ul culinar! Chef Alexandru Sautner a salvat un concurent: „Nu pot să te las!”

A existat o eliminare dublă în ediția 29 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. De asemenea, chef Alexandru Sautner a folosit o amuletă și a salvat un concurent. Așadar, doar o singură persoană a plecat acasă.

Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 23:59 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 00:16
Proba individuală i-a pus în dificultate pe concurenți. Aceștia au dezamăgit chefii cu preparatele lor, chiar dacă tema probei a fost destul de ușoară. În urma degustării, jurații au hotărât să elimine din competiție două persoane.

„Eu o să fiu foarte scurt! O jurizare cum a fost în seara asta n-am văzut niciodată! Pur și simplu sunt fără cuvinte. Eu țin să cred că a fost o bătaie de joc la adresa noastră! Am găsit niște farfurii care nu se pot mânca”, a dezvăluit chef Alexandru Sautner.

„Farfurii lipsite de sens cu preparate lipsite de sens. Niște farfurii care nu ar trebui să existe în battle-ul 12. Tuturor ni s-a părut o lipsă totală de respect!”, l-a completat chef Orlando Zaharia.

„Din punctul meu de vedere ar fi trebuit să plece 7 persoane! O seară aberantă în care cultura gastronomică s-a dus la coșul de gunoi. Mi-a fost rușine să gust din unele farfurii. A fost rău! Sunt fără cuvinte!”, a continuat și chef Richard Abou Zaki.

„Îmi doream mai mult de la acest battle! Ați avut libertate și legume. Nu se poate să ne dați asta în farfurie”, a mai zis și chef Ștefan Popescu.

Cine a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 17. Pe cine a salvat chef Alexandru Sautner în ediția 29 a show-ului culinar, de pe 6 mai 2026

Printre cei care au fost la un pas de eliminare s-a numărat și Florinel din echipa bordo. Concurentul s-a bucurat enorm când a aflat că se poate întoarce în bucătăria Chefi la cuțite pentru a-și continua experiența.

Cei care au avut cele mai slabe farfurii. Așadar, sunt nevoiți să plece acasă au fost Liviu Filip Micșa, noul concurent din echipa bordo, dar și Florin Stamin din echipa verde.

„Azi ai ajuns, azi pleci acasă! Îmi pare rău!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

„Mi-a căzut cerul în cap. Lui chef nu-i venea să creadă! Mulțumesc pentru tot!”, a dezvăluit Florin Stamin.

„Cu praz să ieși afară? Suntem de râsul lumii! Cum să ieși cu praz? Ce ai vrut să faci acolo? Nu se putea mânca! Voi vă dați seama că am rămas doar cu Marina? M-ați terminat psihic”, a mai spus și chef Alexandru Sautner.

„Cel mai rău mi-a părut de el că l-am dezamăgit!”, a mai adăugat concurentul.

Pentru că nu își dorea ca Florin Stamin să plece, chef Alexandru Sautner a luat decizia de a-l salva. Acesta a folosit amuleta care îi oferă puterea de a salva un concurent de la eliminare. Mai mult, juratul a ținut să precizeze că o păstra pentru Marina, însă aceasta i-a demonstrat foarte multe în ultimele battle-uri.

„Nu pot să te las!”, a mărturisit chef Alexandru Sautner după ce l-a salvat pe Florin Stamin.

„Nu mi-a venit să cred!”, a mai zis concurentul.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

