Chefi la cuțite, 13 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat un super-avantaj în primul battle. Cine l-a câștigat. Despre ce este vorba

Echipele au avut parte de o surpriză uriașă în primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026. Irina Fodor a anunțat un super-avantaj, iar toți au amuțit când au auzit despre ce este vorba.

După ce și-au ales cu mare atenție concurenții din echipe, chefii au intrat cu încredere și speranță în bucătăria show-ului culinar. Aceștia și-au făcut apariția pe platoul de filmare cu zâmbetul pe buze și pregătiți de primul battle.

Pentru că emoțiile s-au simțit intens, Irina Fodor a decis să nu-i țină prea mult în suspans. Prezentatoarea TV a venit și cu o veste neașteptată pentru cei prezenți în fața ei. Aceasta a anunțat tema probei, dar și un super-avantaj.

„Eu zic să intrăm în pâine din prima ca să ne obișnuim cu atmosfera și cu greul! Încă din prima zi o să pun la bătaie un super-avantaj pentru această primă confruntare”, a dezvăluit Irina Fodor, fără ezitare.

„Să începem așa? Asta e prima zi, Irina, relax. Eu vreau să simt emoție în echipa mea, sezonul ăsta!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

Ce temă dificilă au primit echipele la primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite

În primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, tema a pus în dificultate concurenții. Aceștia au fost luați prin surprindere de proba pe care trebuie să o ducă până la final într-un timp foarte scurt.

„Primii degustători ai sezonului sunt jucătorii și antrenorul echipei de baschet Rapid. Băieții abia așteaptă să vadă ce pot mânca ei la Chefi la cuțite, din mâinile voastre! Tema voastră de astăzi este un meniu complet alcătuit din șase mingi: două starter, două main course, două la desert! (...) Pe farfurie trebuie să văd șase mingi, dar asta nu înseamnă că fiecare dintre ele trebuie să reprezinte un preparat separat.”, a mai adăugat prezentatoarea TV.

„Mamă, ne-a omorât!”, a fost replica unui concurent.

„Am crezut că era mai ușor astăzi! Nici măcar nu ne cunoaștem așa bine”, a precizat chef Richard Abou Zaki.

„Nu cred! Din prima zi?”, a întrebat chef Ștefan Popescu.

„Tema este complicată pentru primul battle”, a evidențiat chef Orlando Zaharia.

„Medic!”, a zis chef Alexandru Sautner în glumă.

„Cum am spus mai devreme, eu pun la bătaie un super-avantaj. Nu vă imaginați absolut deloc despre ce este vorba, dar pot să vă spun că vi-l doriți din tot sufletul vostru. Acest avantaj vă poate ajuta cu adevărat să câștigați această probă, vă poate ridica șansele cu cel puțin 50%.”, a mai anunțat Irina Fodor despre marele avantaj.

„N-am mai auzit asta, e prima oară!”, a susținut chef Ștefan Popescu.

Cine a câștigat super-avantajul din primul battle al sezonului 17 Chefi la cuțite

După un joc intens între jurați, chef Orlando Zaharia a reușit să aducă echipei sale marele avantaj. Toți au amuțit când au văzut că în bucătăria show-ului culinar a intrat Stefano Martelli, un chef excepțional.

Mai mult, membrii echipei gri s-au bucurat enorm la aflarea veștii că vor primi ajutor din partea lui la gătit.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.