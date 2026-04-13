Chefi la cuțite, 13 aprilie 2026. Surpriză pentru chefi la prima degustare. Ce au putut să găsească sub cloșuri: „Nu pot să văd!”

Chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au avut parte de o surpriză la prima degustare din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 23:16 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 23:16

Primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite a fost intens pentru echipe. Tema le-a dat mari bătăi de cap, iar amuleta primită de la chef Richard Abou Zaki i-a pus în dificultate pe concurenți. Deși a fost o probă grea, toți s-au descurcat foarte bine la bancul de lucru.

Unii au încercat să depășească emoțiile puternice, în timp ce alții s-au lăsat copleșiți de atmosfera tensionată din bucătărie. În cele din urmă, toți au reușit să ducă până la final misiunea primită de la Irina Fodor.

Un lucru este cert, concurenții au depus eforturi mari pentru a impresiona jurații. Toate echipele au muncit din greu, însă doar una singură s-a bucurat de victorie. Banda a adus un motiv de bucurie pentru chef Orlando Zaharia, care a câștigat battle-ul.

La duel au intrat trei echipe: bordo, bej și verde. Pentru a-i ajuta să treacă peste înfrângere, Irina Fodor le-a dat o veste bună concurenților. Aceștia au primit o temă destul de ușoară la proba individuală.

Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au fost dezamăgiți de prima degustare a sezonului 17 Chefi la cuțite

Unii participanți au decis să riște la duel, făcând preparate destul de complexe, în timp ce alții au ales rețete simple și sigure. În ciuda eforturilor depuse de ei, chefii au fost dezamăgiți de prima degustare a sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026.

Chef Richard Abou Zaki a fost luat prin surprindere de farfuria Irinei Man. Juratul nu a fost deloc mulțumit de cantitatea de mâncare pe care concurenta a pus-o. Așadar, reacțiile lui nu au întârziat să apară.

„Nu pot să văd platingul! Înnebunesc, o iau razna din prima zi! Nici n-am putut să mă uit la ea prea mult. Nu e ce trebuie! Doamne ferește, să nu fie așa tot sezonul!”, a spus juratul, vizibil deranjat de ceea ce a găsit sub cloș.

„Eu sunt mulțumită de ceea ce am făcut. Am pus mai mult, ca la noi!”, a spus concurenta.

„Carnea era ok, era fragedă, dar în rest nu!”, a mai adăugat chef Ștefan Popescu.

Nu doar Irina Man a atras atenția juraților cu preparatul ei. Și alți concurenți au reușit să facă „gafe” în farfurii, care au fost taxate.

Colaj cu jurații Chefi la cuțite în bucătăria emisiunii, la degustare
+38
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

