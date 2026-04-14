Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Chef Richard Abou Zaki „a lovit" cu o nouă amuletă în echipele adverse. Ce a urmat în bucătărie

Chef Richard Abou Zaki a făcut o mutare periculoasă pentru echipele adverse în cel de-al doilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. Juratul a folosit o nouă amuletă, iar haosul s-a dezlănțuit în platou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 21:30 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 21:49

Surprizele au fost nelipsite din ediția 19 a sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. Roata Destinului a pus în dificultate echipele, însă tensiunile au atins cote maxime atunci când chef Richard Abou Zaki a folosit o nouă amuletă.

Toți au fost uluiți de sunetul butonului roșu din mijlocul platoului. Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au răbufnit la gestul colegului lor de platou. Spiritele s-au încins și mai tare când au aflat „pedeapsa” primită.

Un lucru este evident, chef Richard Abou Zaki a reușit să dezlănțuie haosul în bucătăria show-ului culinar. Toți au început să se agite, iar ieșirile nervoase nu au întârziat să își facă apariția chiar în fața camerelor de filmat.

Ce amuletă a folosit chef Richard Abou Zaki în cel de-al doilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026

Juratul cu tunică bordo a „lovit” în echipele adverse cu o amuletă neașteptată. Ceilalți trei chefi au fost luați prin surprindere de gestul lui chef Richard Abou Zaki.

„Ai puterea să organizezi pe stații concurenții echipelor adverse. Dacă nu respectă pozițiile date de tine se confiscă farfurii!”, a anunțat juratul cu zâmbetul pe buze.

Chef Orlando Zaharia nu s-a mai putut abține și a reacționat imediat. Acesta a răbufnit la aflarea veștii că echipa lui va fi reorganizată la bancul de lucru: „Nu din a doua etapă! Nu e normal, mă! E a doua etapă! Nimeni nu știe de capul lui”

„Efectiv ne-a ucis!”, a fost replica unui concurent, vizibil uluit de tot ce se întâmplă.

De asemenea, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au ținut să-i facă reproșuri colegului lor pentru amuleta folosită încă din cel de-al doilea battle al show-ului culinar.

„A fost un adevărat protest!”, a spus chef Richard Abou Zaki despre situația tensionată din platou.

„Vai de capul meu! Ce amuletă a dat chef Richard astăzi nu mi-a venit să cred!”, a mai adăugat un concurent din echipa bordo.

„O să vă anunț cum vă organizez. Să începem de la echipa lui Orlando. E ușor la voi! Sunteți în patru. Cei doi se duc în spate, cele două fete vin în față și își continuă munca! Aici sunteți în cinci (n.r. echipa bej). Elena, tu treci la main course. Radu la desert, Rareș la patiserie, Jini la starter. Pe starter o aveți doar pe ea. Tu, Alex, la main course. La Vecchio mă distrez. Florin și Salvatore trec la desert. Marina și Elena la main course. Ștefan și Irina la starter”, a mărturisit juratul despre noua organizare a echipelor adverse.

„Mi-a dat toate visurile peste cap!”, a spus chef Orlando Zaharia.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
