Chefi la cuțite, 15 aprilie 2026. Chef Richard Abou Zaki, cu lacrimi în ochi. Ce a dezvăluit cu vocea tremurândă: „Sunt mândru”

În ediția 20 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026, Irina Fodor a venit cu o veste mare pentru chef Richard Abou Zaki. Juratul și-a stăpânit cu greu emoțiile, rămânând chiar fără cuvinte. Iată care este motivul.

Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 21:05 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 21:11
În ediția 20 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026, Irina Fodor a venit cu o veste mare pentru chef Richard Abou Zaki

Un moment emoționant a avut loc chiar înainte de cel de-al treilea battle de la Chefi la cuțite, sezon 17. Irina Fodor a pășit în bucătăria show-ului culinar cu o veste care l-a copleșit pe chef Richard Abou Zaki.

Juratul emisiunii a aflat că restaurantul său își păstrează steaua Michelin. De asemenea, acesta și-a stăpânit cu greu sentimentele atunci când a început să vorbească despre pasiunea pentru bucătărie pe care o îmbină cu cariera în televiziune.

„Începem cu o veste mare! Unul dintre chefi nu a dormit azi-noapte deloc pentru că a ieșit ghidul Michelin și urma să afle dacă se menține steaua”, a anunțat Irina Fodor.

Articolul continuă după reclamă

Ce discurs emoționant a ținut chef Richard Abou Zaki înaintea celui de-al treilea battle de la Chefi la cuțite, sezon 17

Chef Richard Abou Zaki și-a găsit cu greu cuvintele din cauza emoțiilor, însă a reușit aducă lacrimi în ochii celor din platou. De asemenea, juratul s-a abținut cu greu să nu plângă în fața camerelor de filmat.

„În ultimii ani din viața mea nu mi i-am dedicat doar restaurantului. De doi ani și la televiziune. Am avut mereu frica să îmi pierd focusul pentru ce am făcut mereu. Am avut mereu frica asta, iar în fiecare an reconfirm.

Eu iubesc televiziunea, lumea asta nouă, dar și posibilitatea pe care mi-a dat-o, să fiu cunoscut de sute de mii de persoane și să vină toată lumea să mănânce la mine, chiar de la mii de kilometri. În același timp, am avut mereu frica că o să mă îndepărtez de restaurant. (...) Nu reușesc să mă bucur prea mult câteodată pentru că fac atât de multe chestii din care aș vrea să mă opresc și să fiu mai fericit. O viață fără frică nu cred că ar avea sens!”, a fost discursul emoționant al lui chef Richard Abou Zaki.

„Vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc că sunteți lângă mine mereu!”, a mai adăugat juratul.

„Rare ori ne este dat ca Richard să rămână fără cuvinte! Stă departe de familie și de fata lui doar pentru că emană pasiune. Iubește meseria asta și face toate sacrificiile. Chiar m-a emoționat!”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia.

„Mi s-a pus un nod în gât când l-am văzut!”, a spus un concurent din echipa bordo.

„A fost un moment magic!”, a mai dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

„Sunt mândru că îl cunosc și de relația mea cu el!”, a mai completat și chef Alexandru Sautner.

Ce temă a anunțat Irina Fodor pentru cel de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026

După momentul emoționant, Irina Fodor a anunțat tema celui de-al treilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 15 aprilie 2026, dar nu înainte de un joculeț savuros cu un avantaj puternic.

„Trecem la ale noastre, dragilor! Astăzi vom avea de construit! Avem de construit lucruri pentru că vom începe cu un mic joc de avantaj. Având în vedere că astăzi la degustare vine o super gașcă de arhitecți, hai să construim și noi un turnuleț! Cheful care va câștiga acest joc va avea puterea de a bloca cuțitele de aur de trei ori câte 5 minute în timpul probei, indiferent când alege el să fie cele 5 minute”, a anunțat Irina Fodor.

Jocul a fost câștigat de Florin din echipa bordo. Așadar, chef Richard Abou Zaki a primit un avantaj puternic pentru cel de-al treilea battle.

„Tema de astăzi se numește construcții. Arhitecții vor știi că trebuie să găsească în farfuriile voastre o construcție. Este la alegerea voastră ce construiți. Vestea bună este că, după ceva timp, aveți ocazia să faceți un singur dish. Nu desert și main course, nu starter și desert!”, a mai spus Irina Fodor.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
